Таксист-хапуга взял с туриста 107 рублей за поездку из аэропорта в Минск 19 7.11.2018, 14:45

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Японский болельщик «Челси» приехал на матч с БАТЭ.

Завтра в Борисове сыграют местный БАТЭ и неместный «Челси», проект Романа Абрамовича, победитель Лиги чемпионов, одна из самых раскрученных франшиз мирового футбола, пишет onliner.by.

Белорусский фан-клуб команды рапортует, что посмотреть на своих любимцев в нашу страну прибудут что-то порядка 400 болельщиков. Для одного из них знакомство с синеокой началось так себе.

История следующая. Болельщик «Челси» из Японии готовился к поездке. На официальном сайте его любимой команды, а также на сайте посольства Великобритании размещалась информация о трансфере в Минск из аэропорта. Мол, в среднем такси в любую точку города завесит на 40 рублей. Японец принял это к сведению и заложил в бюджет поездки.

Правда, вышло несколько больше. Мужчина отреагировал на слово Taxi на выходе из аэропорта, сел в машину, а возле гостиницы получил чек почти на 107 белорусских рублей. Конфликтовать в незнакомой стране хотелось мало. Потому смолчал и заплатил.

Правда, представители принимающей стороны (то есть здешнего фан-клуба «Челси») остались недовольны:

— Это, конечно, мелочи, но сегодня разными рейсами из Англии, Европы, США и так далее прилетит человек 400. Не хотелось бы, чтобы люди такой чернягой занимались и обижали наших гостей. Футбол в четверг. Мы очень хотим, чтобы приезжие запомнили нашу страну клевым местом и таких историй не возникало.