Папа Римский поздравил поляков со 100-летием обретения независимости 1 7.11.2018, 14:54

Понтифик заявил, что присоединяется к ним в благодарственной молитве.

Папа Римский поздравил поляков с предстоящим празднованием столетия со дня восстановления независимости. Франциск встретился с верующими на Генеральной аудиенции на площади Святого Петра, пишет «Польское радио».

Обращаясь к полякам, Папа Римский напомнил о воскресном юбилее. Он сказал, что присоединяется к ним благодарственной молитве.

«Желаю, чтобы польский народ мог наслаждаться даром свободы в мире и процветании, строя счастливое будущее Родины в единстве, основанном на духовном наследии предков и братской любви», - пожелал Папа Франциск польскому народу.