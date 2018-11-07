Папа Римский поздравил поляков со 100-летием обретения независимости

Папа Римский поздравил поляков со 100-летием обретения независимости1
- 7.11.2018, 14:54
Понтифик заявил, что присоединяется к ним в благодарственной молитве.
Папа Римский поздравил поляков с предстоящим празднованием столетия со дня восстановления независимости. Франциск встретился с верующими на Генеральной аудиенции на площади Святого Петра, пишет «Польское радио».
Обращаясь к полякам, Папа Римский напомнил о воскресном юбилее. Он сказал, что присоединяется к ним благодарственной молитве.
«Желаю, чтобы польский народ мог наслаждаться даром свободы в мире и процветании, строя счастливое будущее Родины в единстве, основанном на духовном наследии предков и братской любви», - пожелал Папа Франциск польскому народу.