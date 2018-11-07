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После выборов США могут ударить по новому суверенному долгу России

  • 7.11.2018, 15:15
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Демократы будут продвигать ужесточение санкций.

Демократическая партия после промежуточных выборов в США взяла под контроль Палату представителей - нижнюю палату Конгресса - и будет продвигать ужесточение санкций, таких, которые ударят по новому суверенному долгу России.

Об этом пишет The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Демократы также "попытаются надавить на Трампа для введения в действие всех санкций из широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года", - говорится в материале.

Также конгрессмены могут использовать свое право на организацию допроса в парламенте, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.

"Белый дом почти не рассказал деталей встречи", - говорится в статье.

Палата представителей во главе с демократами также хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы и агрессию против Украины, а также вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Ранее на вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сказал, что не знает о "любых санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил: новые ограничения могут задеть госдолг косвенно.

Как известно, Государственный департамент США заявил накануне, что введет дополнительные санкции в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после применения нервного агента против бывшего российского шпиона Скрипаля в Англии.

Глава Счетной палаты РФ заявлял, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские ограничения.


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