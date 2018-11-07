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Гродненцы: Какое отношение к нам имеет день государственного переворота в соседней стране?

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  • 7.11.2018, 15:25
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По мнению жителей Гродно, лучше бы выходным днем сделали Дзяды.

В Беларуси власти отмечают День октябрьской революции и этот день является выходным.

«Радыё Рацыя» спросила, что думают об этом дне и отмечают ли его гродненцы:

- 7-го ноября для меня сейчас вообще обычный день. Когда работала, то это был дополнительный выходной. Не помню, чтобы в нашей семье его отмечали. На демонстрации мои родители не ходили.

- День 7-го ноября - для меня просто привычный день. Я не воспринимаю его ни как праздничный, ни как выходной. Такой же день, как и ряд других. Когда-то, конечно, отмечали все вместе в Советском Союзе, когда была такая традиция. День государственного переворота в соседней стране, какое отношение к нам он имеет?

 - Это не праздник уже ни в одной постсоветской стране.

- В нашей семье его не отмечают в связи с тем, что к власти пришли большевики. Я считаю, что этот праздник варваров.

По мнению некоторых опрошенных жителей Гродно, лучше бы сделали выходным днем Дзяды, чем отмечать какой-то коммунистический праздник, который произошел в соседней стране.


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