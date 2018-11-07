Алексей Бага: Нужно убирать ущербную психологию 3 7.11.2018, 15:35

Алексей Бага

Фото: Сергей ПУШКИН / «Прессбол»

Тренер БАТЭ рассказал о планах на игру с «Челси».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал в интервью "Прессболу" о классе "Челси", о психологии БАТЭ, о досрочном чемпионстве и о победе "Црвены Звезды" над "Ливерпулем".

- Филипенко и Глеб сказали, что неплохо было бы зацепиться за ничью. Согласны?

- Ситуация в группе такова, что любой набор очков будет шагом вперед, шагом к выходу в плей-офф. И нулевая ничья, и результативная, и победа.

- Последние несколько недель вы играете в режиме "через три дня на четвертый". Насколько довольны физическим состоянием команды перед матчем с "Челси"?

- Физическая готовность хорошая. Есть, конечно, усталость — и физическая, и психологическая. Но состояние команды отличное. Это доказали игры в Бресте, Гомеле, в Борисове с Гродно. Футболистам тяжело, но они умеют терпеть. Они очень многое повидали и прошли. Я даже визуально вижу, как они устали. Ребята этого не скрывают. Но готовы они хорошо. И в четверг такой матч, когда кого-то придется оставить вне заявки, кого-то — поставить играть, кого-то — выпустить на замену. Тем не менее серьезных проблем, кроме того, что мы наездились-налетались, не вижу. В физическом плане все в порядке.

- Определились с составом? Есть ли травмированные?

- Травмированных после матча с "Неманом" не добавилось. Наоборот, выздоровел Иванич, затемпературивший перед матчем. Во вторник уже тренировался. Так что с составом пока не определились. Будем ждать прилета "Челси", посмотрим, кто у них приехал, как они распорядятся своими игроками. В зависимости от этого можно что-то поменять. Ну и нам уже полегче думать об этом, так как решили задачу по завоеванию чемпионства.

- Матчи с ПАОКом и "Челси" фактически были проиграны в первые 20 минут. Как избежать этого в четверг?

- До игры перекинулись парой фраз и после игры. В рабочем порядке. Однако визуально он произвел очень сильное впечатление — добродушного и открытого для своего статуса человека. Всегда с улыбкой. Обнялись, побратались. Интересно просто находиться рядом — он как пример для подражания. Как ведет себя с прессой, со своими помощниками, с тренером соперника, с игроками. Такие встречи положительно влияют на работу.

- После выездного поединка вы поняли о "Челси" что-то такое, чего не заметили при подготовке?

- По большому счету, что с нами, что в трех последующих матчах "Челси" имел преимущество во владении мячом — 70 на 30, делал под тысячу передач. У лондонцев два равноценных состава. Играет Азар — сидит Педро, и так далее. Чемпион мира Фабрегас не всегда выходит на поле. Поэтому что-то новое понимать... Давно знаем, где мы, а где они. То, что было до игры с БАТЭ, то, что было после, — это одна и та же картина. Доминирующий футбол, контроль мяча, сумасшедшие скорости. Нашей задачей было как можно быстрее адаптироваться к этому всему. Пускай повторю банальные слова, но мы не сталкиваемся с подобным в Беларуси — ни с одним соперником ни дома, ни на выезде.

- Вспомнилось, как телекартинка выхватила вашу бурную реакцию после гола в ворота "Челси". Были рады, что сквитали один мяч, что можем?

- И то, что сквитали, и то, что забили со "стандарта" английской команде. И то, что оставалось время постараться забить еще. Вышел свежий Туоминен, появлялось пространство. Почему бы не рассчитывать еще на что-то большее? Нужно убирать ущербную психологию: отбиться, закрыться в кокон — только не бейте. Пора становиться участниками процесса, а не статистами.

Была радость за Риоса, за Стасевича — за его сумасшедшую передачу, за Скавыша, который заработал тот штрафной. Причем мы начали от своих ворот. Филипенко отпасовал Володько, тот продлил — цепочка взаимодействий, открывание Скавыша и нарушение правил. Вот так по крупиночке придем к тому, что когда-нибудь будем играть с такими соперниками куда успешнее.

- Вы сказали, что у "Челси" два равноценных состава. Подготовка осложняется, когда не очень представляешь, против кого предстоит играть, или вы больше подстраиваетесь под систему?

- Система там не меняется. А вот люди — да, и в том есть своя сложность. Такая же ситуация была в прошлом году в противостоянии с "Арсеналом" — 42 человека в заявке. И неизвестно, кто прилетит, кто тренируется. Так же и с "Челси". Вчера удалось всеми правдами и неправдами найти какой-то список на вылет. Азар там на первом месте. А сегодня все новости кричат: Азара не будет. Лондонцы вечером проведут занятие на минском стадионе "Динамо". Тогда наверняка что-то узнаем. Но понятно: фамилии могут меняться, а качество и картинки — те же.

- "Челси" практически в каждом матче забивает со стандартных положений. Уделяете данному компоненту особое внимание на тренировках?

- Да, постоянно разговариваем об этом с ребятами. Причем они не только изучают тот материал, который готовит тренерский штаб, но и сами смотрят на базе матчи с участием наших соперников. Что-то подмечают для себя, обсуждают. В то же время мы все это видим и должны брать для себя все лучшее, действовать так в Гродно, Гомеле, Слуцке, если говорим про ту школу, которую БАТЭ проходит в еврокубках.

- Вчера в Лиге чемпионов "Црвена Звезда" сенсационно одолела "Ливерпуль". Смотрели ли эту игру? И какие выводы для себя сделали?

- Конечно, смотрел. Вспомнил стадион "Райко Митич", как там шумят-кричат трибуны. Показали коридор, по которому полчаса идти от раздевалки до поля. А "Црвена Звезда" здорово сыграла — агрессивно, плотно, вовремя забила. Плюс в ряде моментов сербам повезло. Впрочем, в поединках с такими соперниками без удачи нельзя. И мяч по линии катался, и Салах в штангу попал. Но это везение заслужено сумасшедшей самоотдачей, игрой "Црвены", подготовкой к матчу ее тренерского штаба. Это еще раз к тому, что непобедимых сегодня нет, невзирая на всю звездность, бюджеты, имена, скорости, национальность, цвет кожи. Непобедимых сегодня нет.

На этом пресс-конференция закончилась. А началась она с вопросов Евгению Березкину.

- То, как прошел предыдущий матч с "Неманом", лично тебе придаст дополнительный заряд на игру с "Челси"?

- Когда отличаешься какими-то результативными действиями, которые по итогу приносят победу, естественно, получаешь мощный импульс. Плюс завоевание чемпионства — очень знаковое событие. Думаю, все заряжены по максимуму перед завтрашним противостоянием.

- У тебя в анкете на клубном сайте в строке "Любимый клуб" указан именно "Челси". И официальный сайт английского клуба отметил этот факт, написав: "Евгений Березкин, добро пожаловать на "Стэмфорд Бридж". Расскажи, какие впечатления пережил от визита туда.

- Эмоции были сумасшедшими. Это мечта детства — приехать в Лондон, побывать на таком стадионе, принять участие в таком матче. Было супер! То, что "Челси" отметил меня на своем сайте, удивило. Сам не заметил — ребята показали. Это очень приятно.

- Может, попросил Алексея Анатольевича дать тебе завтра сыграть?

- Это даже не обсуждается. Главный тренер определяет тот состав, который считает нужным.

- Если бы существовал конкретный рецепт, мы наверняка давно им воспользовались бы. Об этом часто говорится. Часто обсуждаем этот момент с игроками и тренерским штабом. Наверное, это связано в какой-то мере с уровнем соперника и уровнем сопротивления. Мы не часто сталкиваемся с таким агрессивным, быстрым футболом в начале встречи. Хотя это не оправдание. Особенно, если мы говорим о матче с ПАОКом, где пропустили дома три мяча за первые 17 минут.

- БАТЭ стал чемпионом. Команда отметила это событие или просто разъехалась по домам?

- После матча был очень скромный командный ужин, потому что, как уже говорил, не вижу смысла праздновать помпезно. Мы выиграли чемпионат, выполнили работу хорошо и профессионально. Отметили это в узком командном кругу — даже без жен, без семей. И начали готовиться к "Челси". Сезон еще в разгаре. У нас три игры в чемпионате, которые мы должны провести на сто процентов, не взирая ни на какие расклады. Это не наши проблемы — будем играть на победу в каждой встрече. Кроме того, у нас еще три матча в еврокубках, а девять наших футболистов задействованы в важных поединках сборной Беларуси. Поэтому никакой помпезности. Все в штатном режиме.

- Насколько неожиданной для вас оказалась турнирная ситуация в группе после первого круга?

- Победа "Види" над ПАОКом добавила заварухи. С четверга для трех команд сценарий пишется по-новому. Это неожиданно.

- Для вас есть желательный результат в параллельном матче "Види" и ПАОКа?

- Не готов ответить. Все эти расклады… Их как будто надо считать: а вдруг, а что если. Но мы все-таки будем отталкиваться от себя. Даже не знаю, что лучше для БАТЭ в параллельном матче. Ничья или нет...

- Есть опасение, что "Челси" начнет валять дурака в оставшихся матчах, если в четверг выиграет?

- Трудно рассуждать за "Челси". Там есть фантастический тренер, фантастические игроки, есть армия болельщиков. У нас есть конкретная игра — и мы к ней готовимся.

- Концовка лондонского матча с "Челси" обнадежила?

- Да не только концовка. Надо уже потихонечку приходить к тому, что надо играть. Только потому, что ты такой же футболист, такой же профессионал. Лишь из другой страны и из других соревнований. Надо выбираться из этого кокона и становиться полноценным участником. Уверен, у нас не меньше талантливых футболистов, чем там. Но по ряду различных причин не удается проявить себя с лучшей стороны каждую неделю. Наверное, не открою для вас Америки: вы видели среднюю посещаемость последнего тура. Какой она была бы, если бы не шесть борисовских тысяч. Концовка на "Стэмфорд Бридж" показала, что наши ребята… Ведь был только один легионер — Филипович. Десять белорусов, которые родились в глубинке, тренировались на асфальте и синтетике, оказывали сопротивление "Челси". Вот это самое главное. Убежден, что когда-нибудь мы будем играть с ними на равных.

- Довелось ли в Лондоне пообщаться с Сарри и какое впечатление он произвел?

- До игры перекинулись парой фраз и после игры. В рабочем порядке. Однако визуально он произвел очень сильное впечатление — добродушного и открытого для своего статуса человека. Всегда с улыбкой. Обнялись, побратались. Интересно просто находиться рядом — он как пример для подражания. Как ведет себя с прессой, со своими помощниками, с тренером соперника, с игроками. Такие встречи положительно влияют на работу.

- После выездного поединка вы поняли о "Челси" что-то такое, чего не заметили при подготовке?

- По большому счету, что с нами, что в трех последующих матчах "Челси" имел преимущество во владении мячом — 70 на 30, делал под тысячу передач. У лондонцев два равноценных состава. Играет Азар — сидит Педро, и так далее. Чемпион мира Фабрегас не всегда выходит на поле. Поэтому что-то новое понимать... Давно знаем, где мы, а где они. То, что было до игры с БАТЭ, то, что было после, — это одна и та же картина. Доминирующий футбол, контроль мяча, сумасшедшие скорости. Нашей задачей было как можно быстрее адаптироваться к этому всему. Пускай повторю банальные слова, но мы не сталкиваемся с подобным в Беларуси — ни с одним соперником ни дома, ни на выезде.

- Вспомнилось, как телекартинка выхватила вашу бурную реакцию после гола в ворота "Челси". Были рады, что сквитали один мяч, что можем?

- И то, что сквитали, и то, что забили со "стандарта" английской команде. И то, что оставалось время постараться забить еще. Вышел свежий Туоминен, появлялось пространство. Почему бы не рассчитывать еще на что-то большее? Нужно убирать ущербную психологию: отбиться, закрыться в кокон — только не бейте. Пора становиться участниками процесса, а не статистами.

Была радость за Риоса, за Стасевича — за его сумасшедшую передачу, за Скавыша, который заработал тот штрафной. Причем мы начали от своих ворот. Филипенко отпасовал Володько, тот продлил — цепочка взаимодействий, открывание Скавыша и нарушение правил. Вот так по крупиночке придем к тому, что когда-нибудь будем играть с такими соперниками куда успешнее.

- Вы сказали, что у "Челси" два равноценных состава. Подготовка осложняется, когда не очень представляешь, против кого предстоит играть, или вы больше подстраиваетесь под систему?

- Система там не меняется. А вот люди — да, и в том есть своя сложность. Такая же ситуация была в прошлом году в противостоянии с "Арсеналом" — 42 человека в заявке. И неизвестно, кто прилетит, кто тренируется. Так же и с "Челси". Вчера удалось всеми правдами и неправдами найти какой-то список на вылет. Азар там на первом месте. А сегодня все новости кричат: Азара не будет. Лондонцы вечером проведут занятие на минском стадионе "Динамо". Тогда наверняка что-то узнаем. Но понятно: фамилии могут меняться, а качество и картинки — те же.

- "Челси" практически в каждом матче забивает со стандартных положений. Уделяете данному компоненту особое внимание на тренировках?

- Да, постоянно разговариваем об этом с ребятами. Причем они не только изучают тот материал, который готовит тренерский штаб, но и сами смотрят на базе матчи с участием наших соперников. Что-то подмечают для себя, обсуждают. В то же время мы все это видим и должны брать для себя все лучшее, действовать так в Гродно, Гомеле, Слуцке, если говорим про ту школу, которую БАТЭ проходит в еврокубках.

- Вчера в Лиге чемпионов "Црвена Звезда" сенсационно одолела "Ливерпуль". Смотрели ли эту игру? И какие выводы для себя сделали?

- Конечно, смотрел. Вспомнил стадион "Райко Митич", как там шумят-кричат трибуны. Показали коридор, по которому полчаса идти от раздевалки до поля. А "Црвена Звезда" здорово сыграла — агрессивно, плотно, вовремя забила. Плюс в ряде моментов сербам повезло. Впрочем, в поединках с такими соперниками без удачи нельзя. И мяч по линии катался, и Салах в штангу попал. Но это везение заслужено сумасшедшей самоотдачей, игрой "Црвены", подготовкой к матчу ее тренерского штаба. Это еще раз к тому, что непобедимых сегодня нет, невзирая на всю звездность, бюджеты, имена, скорости, национальность, цвет кожи. Непобедимых сегодня нет.

На этом пресс-конференция закончилась. А началась она с вопросов Евгению Березкину.

- То, как прошел предыдущий матч с "Неманом", лично тебе придаст дополнительный заряд на игру с "Челси"?

- Когда отличаешься какими-то результативными действиями, которые по итогу приносят победу, естественно, получаешь мощный импульс. Плюс завоевание чемпионства — очень знаковое событие. Думаю, все заряжены по максимуму перед завтрашним противостоянием.

- У тебя в анкете на клубном сайте в строке "Любимый клуб" указан именно "Челси". И официальный сайт английского клуба отметил этот факт, написав: "Евгений Березкин, добро пожаловать на "Стэмфорд Бридж". Расскажи, какие впечатления пережил от визита туда.

- Эмоции были сумасшедшими. Это мечта детства — приехать в Лондон, побывать на таком стадионе, принять участие в таком матче. Было супер! То, что "Челси" отметил меня на своем сайте, удивило. Сам не заметил — ребята показали. Это очень приятно.

- Может, попросил Алексея Анатольевича дать тебе завтра сыграть?

- Это даже не обсуждается. Главный тренер определяет тот состав, который считает нужным.