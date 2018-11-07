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Порошенко - РПЦ: Домой, в Россию

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  • 7.11.2018, 15:59
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Петр Порошенко

Президент Украины заявил, что московскому патриархату нечего делать в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РПЦ, как и ВС РФ, нечего делать в Украине.

Об этом  Порошенко заявил, комментируя реакцию российских властей на процесс создания поместной Украинской православной церкви.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", -  цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Порошенко также выразил надежду, что Вселенский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении в Украине объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви, и объединенная церковь скоро получит Томос об автокефалии.


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