Порошенко - РПЦ: Домой, в Россию 7 7.11.2018, 15:59

3,387

Петр Порошенко

Президент Украины заявил, что московскому патриархату нечего делать в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РПЦ, как и ВС РФ, нечего делать в Украине.

Об этом Порошенко заявил, комментируя реакцию российских властей на процесс создания поместной Украинской православной церкви.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Порошенко также выразил надежду, что Вселенский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении в Украине объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви, и объединенная церковь скоро получит Томос об автокефалии.