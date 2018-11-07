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В четверг будет до +13°С

  • 7.11.2018, 16:23

Осадков завтра не ожидается.

8-9 ноября Беларусь в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, днем 9 ноября в северо-западных районах страны скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, пишет pogoda.by. Ожидается:

8 ноября без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С в восточных районах до +6°С по западу республики; днем +5..+10°С, в юго-западных районах +11..+13°С.

9 ноября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу возможен небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С в восточных районах до +6°С по западу республики; днем +4..+10°С, в юго-западных районах до +12°С.


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