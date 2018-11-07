Брат Путина, работая в 33 компаниях, прикрывал своим именем сомнительные проекты 9 7.11.2018, 16:20

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Фото: РБК-Украина

Главная работа Игоря Путина – предоставление своего имени для чужого бизнеса.

Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, заседал в совете директоров или был совладельцем в 33 компаниях, из которых 15 закрыты, шесть обанкротились и шесть ликвидируются. Об этом пишет gordonua.com со ссылкой российское издание "Проект".

Бывший вице-президент "Мастер-банка" Евгений Пинский, который вместе с Игорем Путиным создал офшорную компанию на Британских Виргинских островах, заявил: "Слишком много желающих было воспользоваться его фамилией".

Игорь Путин работал в рязанской Лицензионной палате, после чего переехал в Москву, где стал вице-президентом Газэнергопромбанка, тогда принадлежавшего структурам "Газпрома", а теперь слившегося с банком "Россия". Там он проработал меньше четырех месяцев.

По данным "Проекта", уволиться из банка после некого инцидента его попросил Владимир Путин, тогда уже президент России. Он же посоветовал брату "быть незаметным". Тогда Игорь Путин переехал в Самару, где местный олигарх Андрей Ищук назначил его главой совета директоров своего Самарского резервуарного завода (СРЗ).

Близкий к Кремлю источник издания рассказал, что Ищук "хотел себе солидного человека для прикрытия, с красивой фамилией, чтобы не трогали лишний раз". "И нашел себе этого Путина", – добавил собеседник.

Тогда, как пишет "Проект", Путин осознал важность своей фамилии. "При знакомстве он дал мне визитку, но перед этим расписался на ней. Типа автограф оставил. И мне сразу стало все про него понятно", – рассказал бывший друг Игоря Путина.

Бывший сотрудник Самарского резервуарного завода вспоминает, что Игорь Путин носил с собой пачку фотографий, где был запечатлен вместе с двоюродным братом, и "всегда их всем показывал".

В середине 2000-х у Путина появился кабинет в двухэтажном особняке на Арбате, принадлежавшем Евгению Биргеру, – нынешнему главе Почты Узбекистана, тогда – бизнесмену. В кабинете Игорь Путин повесил на все стены портреты двоюродного брата, по словам источников.

Михаил Черной, который, по некоторым данным, был членом "измайловской" организованной преступной группировки, хотел построить гостиницу на месте этого особняка. Биргер теперь утверждает, что просто дал Путину помещение "по дружбе".

По данным "Проекта", гостиницу там так и не построили. Источник объясняет это тем, что члены ОПГ "уважительно к таким авторитетам относились". "С тех пор предоставление своего имени для защиты чужого бизнеса – главная работа Игоря", – отмечает издание. Позднее Игорь Путин работал в "Мастер-банке", где на табличке своего кабинета рядом с фамилией он поместил герб России.

После этого он перешел в Русский земельный банк и Промсбербанк. Первый считается лидером российского обнала, а вторые два, по информации источников издания, участвовали в выводе денег за границу. Оба банка Игорь Путин покинул в 2013 году.

По данным "Проекта", Русский земельный банк выводил деньги через кредиты компаниям. Один из них, в размере около 18,5 миллиона долларов, банк предоставил компании "СпецПоставка", а в 2012 году фирму с таким же названием зарегистрировал Игорь Путин. Судьба выданных в кредит денег не ясна, указывает издание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не поддерживает связь с двоюродным братом: "Они вообще не общаются. Президент не осведомлен о работе Игоря Путина".

Сам Игорь Путин, по словам источников, жалуется на то, что не может даже поздравить брата с днем рождения. По данным издания, Игорь Путин сейчас на пенсии, купил себе землю на берегу Волги под строительство особняка. Когда конкретно это произошло – не уточняется, он отказался общаться с журналистами.

В марте сообщалось, что родственник президента РФ Михаил Путин стал заместителем председателя правления "Газпрома". Песков подтвердил, что Михаил Путин является "дальним родственником" Владимира Путина, но они "фактически не общаются".