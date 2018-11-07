Президент Латвии выдвинул кандидата на пост премьер-министра 7.11.2018, 16:40

Янис Борданс

Правительство будет формировать кандидат от Новой консервативной партии.

Президент Латвии Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату от Новой консервативной партии Янису Бордансу.

Об этом сообщает Delfi.

Борданс до 21 ноября должен создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если он не справится, президент доверит создание правительства другому кандидату.

После встречи с президентом Борданс призвал все партии, которые потенциально участвуют в формировании правительства, открыто прояснить свои позиции, чтобы переговоры могли продолжаться.

Напомним, до 13-го Сейма Латвии прошли 7 политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.

На втором месте - популистская партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития / За!" (12%), "Национальное объединение" (11%).