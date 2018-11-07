закрыть
7 ноября 2018, среда, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Журнал Billboard назвал «Женщину года»

1
  • 7.11.2018, 16:46
Фото: Getty Images

Вручение награды состоится на ежегодном мероприятии Billboard в Нью-Йорке.

Ею стала 25-летняя американская поп-исполнительница, актриса и активистка Ариана Гранде, сообщает «Новое время».

Гранде получит награду на 13-м ежегодном мероприятии Billboard Женщины в музыке 6 декабря в Нью-Йорке.

В заявлении вице-президента Billboard по контенту Росса Скарано говорится, что Гранде «постоянно выступает за себя и свои убеждения в мире, который часто не поощряет такого рода силу у молодых женщин».

В прошлые года песни Арианы Гранде No Tears Left To Cry, Breathin’ and God Is A Woman входили в Топ-40 лучших хитов, составляемый Billboard.

В прошлом году, после атаки террориста во время ее концерта 22 мая 2017 года на Манчестер Арене в Британии, она помогла организовать концерт One Love Manchester, на котором собрала более 23 млн долларов для жертв теракта.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич