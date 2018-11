Журнал Billboard назвал «Женщину года» 1 7.11.2018, 16:46

Фото: Getty Images

Вручение награды состоится на ежегодном мероприятии Billboard в Нью-Йорке.

Ею стала 25-летняя американская поп-исполнительница, актриса и активистка Ариана Гранде, сообщает «Новое время».

Гранде получит награду на 13-м ежегодном мероприятии Billboard Женщины в музыке 6 декабря в Нью-Йорке.

В заявлении вице-президента Billboard по контенту Росса Скарано говорится, что Гранде «постоянно выступает за себя и свои убеждения в мире, который часто не поощряет такого рода силу у молодых женщин».

В прошлые года песни Арианы Гранде No Tears Left To Cry, Breathin’ and God Is A Woman входили в Топ-40 лучших хитов, составляемый Billboard.

В прошлом году, после атаки террориста во время ее концерта 22 мая 2017 года на Манчестер Арене в Британии, она помогла организовать концерт One Love Manchester, на котором собрала более 23 млн долларов для жертв теракта.