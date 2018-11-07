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Не может быть!

  • Антон Орехъ
  • 7.11.2018, 16:56
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Антон Орехъ

Недаром на презентации гипер-гига-мега-квази оружия Путин демонстрировал копеечные мультики.

Я жду, когда Алексей Навальный или «Новая Газета» или кто-то еще проведет расследование и скажет: «Друзья! Мы провели тотальную распаковку госкорпорации, в руководство которой входят доверенные лица Путина, друзья Медведева и родственники Сечина и выяснили, что в этой корпорации все рубли вплоть до последней копейки были потрачены на новейшие разработки. И не только ничего не было украдено, но значительная часть средств сэкономлена и за счет этих средств рядовым сотрудникам корпорации были выплачены премии, а руководство отказалось от своих бонусов, потратив эти деньги на новые исследования и технологии» — конец цитаты.

Вот это было бы расследование! Вот это была бы сенсация!

А что же мы получили в очередной раз? Опять какие-то друзья и приятели распилили очередные миллиарды через подставные фирмы, через детей и зятьев – и финал все тот же: шале в Альпах, блин! Не может быть!

Хотя в этом расследовании есть, по крайней мере, одна хорошая новость. Если люди, строящие ракеты, способные уничтожить весь мир, покупают шале в логове врага, значит, начинать войну мы точно не собираемся.

Путин учит нас, что мы попадем в рай, а «они» сдохнут. Но если долбануть по этим шале, так их обитатели в рай уже не успеют! На презентации нашего гипер-гига-мега-квази оружия Путин недаром демонстрировал копеечные мультики.

Воевать никто не собирается, и настоящих ракет никто делать не будет. А вот денег на это воображаемое оружие выделят столько, что пачками до Луны можно выложить.

Тут, к слову, Рогозин базу на Луне построить хочет. Да не вопрос! Нарисуем! Сами же говорим, что никаких американцев на Луне не было и что это кино Стэнли Кубрика. Так чем мы хуже? Некому кино снять? Тот, кто гиперзвуковые ракеты для Путина рисовал, тот и Рогозина на Луне нарисует, а миллиарды и триллионы обнаружатся в каком-то шале или замке на Лазурном берегу.

Именно так всегда и получается: ракеты нарисованные, а шале – настоящие! Рюмочная «Лондон» покупает нефтяную компанию за миллиарды, а агентство по проведению свадеб и организации стрижек за миллиарды кует ракетный щит страны.

Но если у вас возникает вопрос, до каких же пор всё это будет продолжаться и как этому положить конец, я вам отвечу. Дело здесь не только в Путине. Фамилия президента не имеет решающего значения. Отнимите деньги у государства. Отберите у армии чиновников эту кормушку, лишите их разрешительных и распределительных функций, а саму армию сократите хотя бы до одной дивизии.

Государственные деньги воровать приятно и легко, особенно когда у государства этих денег много. Они сами себе выделяют любые суммы и сами себя контролируют. В этой ситуации удивляться надо не тому, что там сидят воры, а тому, что среди них иногда еще попадаются приличные люди.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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