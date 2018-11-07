Die Zeit: Баварский союзник Меркель покинет пост лидера партии 7.11.2018, 17:15

Хорст Зеехофер намерен покинуть пост лидера Христианско-социального союза (ХСС).

Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящую коалицию в Германии и в блок Ангелы Меркель, и по совместительству министр внутренних дел Хорст Зеехофер намерен в эти выходные объявить об уходе с поста председателя партии.

Об этом сообщила в среду немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на собственные источники, сообщает «Европейская правда».

"Не прошло и двух недель, как Ангела Меркель объявила об отказе от лидерства в партии. Теперь все указывает на то, что ее вечный соперник сделает то же", - пишет газета.

По ее информации, Зеегофер сообщит о намерении оставить пост председателя партии на заседании руководства ХСС.

В то же время, утверждают источники, он хочет сохранить за собой пост министра внутренних дел.

Напомним, на выборах в земельный парламент Баварии 14 октября партия ХСС получила наихудшие результаты с 1950 года, набрав лишь 37,6% голосов и потеряв абсолютное большинство.