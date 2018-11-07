Гомельские студенты показали шокирующие фото общежитий 1 7.11.2018, 17:30

Сломанные лифты и туалеты, тараканы и ветер в комнатах.

Как же сейчас живут гомельские студенты? Есть ли тараканы в современных общагах и насколько холодно там зимой? Сайт gomel.today поговорил с жителями гомельских университетских общежитий и узнал много интересных подробностей жизни современной молодежи.

Анастасия, общежитие № 2 БТЭУ ПК: «Лифты каждый день ломаются, комнаты холодные, аж ветер гуляет!»

«В целом, мне нравится жить в общежитии, атмосфера хорошая, соседки прекрасные, все очень общительные. Правда, кое-что мне не нравится. Например, плиты на кухне. Должно быть три плиты по четыре рабочих конфорки , но одна плита вообще не работает, только две в рабочем состоянии, и то на них две конфорки не работают.

Душ и туалет у нас в блоке, кухня общая на этаж. Некоторые комнаты с неплохим ремонтом, а есть и, мягко говоря, не очень. Но в последнее время нигде не делают ремонт, говорят, что у университета нет денег. Хотя в одной из общаг лифт все же поменяли. А сейчас все увольняются и пятый этаж в универе сдают. К слову, четвертое общежитие хотели продать, но что-то никто не берет. Нижние этажи сдают, хотя раньше такого не было. А стоимость за общагу только растёт. Обычно платим 40-45 р, а зимой и 50 р. выходит.

Лифты каждый день ломаются, комнаты холодные, аж ветер гуляет! Антисанитарии за все три года не видела. Хотя у одногруппниц были комнаты с плесенью. Правда, если были свободные комнаты, то переселяли туда, если нет приходится жить так».

Владимир, общежитие № 1 ГГУ им. Ф. Скорины: «Есть комнаты, в которых вообще отсутствуют холодильники, естественно, это тоже сказывается на популяции тараканов»

«За время обучения в университете мы должны обязательно отремонтировать комнату. Нам, к примеру, пришлось поклеить обои, покрасить пол, потолок, батареи и подоконник. Всё за свой счёт, именно поэтому предыдущие жильцы комнаты сделали ремонт "тяп-ляп", осталось много щелей, через которые с лёгкостью в нашу комнату проникали тараканы.

Общежитию, в котором я проживаю, по словам начальства лет сорок. Руководство нашей общаги старается, как может, травить тараканов, но не всегда это получается. Есть комнаты, в которых вообще отсутствуют холодильники, естественно, это тоже сказывается на их популяции. Еда, запахи — всё привлекает этих насекомых, а там, где один, там может появится и целая стая. Сделав ремонт в комнате, мы надеялись, что они пропадут навсегда как минимум у нас в комнате, но одну дырку мы заделать не смогли бы... И это дверь. Моя комната находиться прямо напротив кухни, а там их как в море соли. Ну вот они и ползут к нам.

Как мне рассказывали, были случаи, когда тараканы заползали в ноутбуки. Это почти в 100% вероятность сломанного ноутбука, поскольку таракан имеет свойство пропускать заряд, ноутбук "коротит" и в итоге техника сгорает.

На жалобы руководство реагирует быстро, по возможности стараются помочь. Зимой очень жарко, стоят стеклопакеты, поэтому спим даже с открытыми окнами. Плачу 12 р за общагу, за эти деньги большое количество плюсов и почти нет минусов.

У нас две кухни на этаж, душ для парней и девушек раздельный, один на всю общагу, туалет на каждом этаже. Все в хорошем состоянии. Я бы не променял жизнь в общаге ни на что! Это место, где появляется огромное количество новых знакомых, которые всегда могут поднять настроение. Мы и в мафию можем поиграть, и в читальном зале позаниматься, и в гости к друг другу ходим».

Алина, общежитие № 3 БелГУТа «Что касается туалетов, то полный завал, в прямом смысле этого слова!»

«Живётся довольно неплохо. Условия проживания таковы: если ты будешь за собой убирать, будет чисто в комнате, если нет, то, как и во многих комнатах, будет грязно. Что касается туалетов, то полный завал, в прямом смысле этого слова. Хотя и убираются они каждый день, но они настолько неисправны, что приходится их чинить несколько раз в неделю.

Неудобен график посещения душевых, особенно летом (с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00). приходится постоянно подстраиваться и ждать. На этаже находятся две кухни, в каждой из которых по три плиты, но исправна полностью только одна. На четыре этажа два душа (один мужской, один женский), расположенные на первом этаже. На каждом этаже есть туалеты для парней и девушек, на каждом этаже по две кухни.

Если затрагивать тему тараканов, то, без сомнений, сколько бы с ними не боролись и не травили, вывод один — они есть и никуда не собираются уходить. Всё остальное, в принципе, устраивает. Работники общежития ответственные люди, которые исполняют свои обязанности в полной мере. Ремонт в каждой комнате делается за свой счёт, правда, зимой холодно. Оплата за общежитие около 10 р.»

Ольга, общежитие № 2 ГГУ им. Ф. Скорины: «Два душа на все общежитие приводят к постоянным очередям!»

«Живу в общежитии 4-ый год. Нам нужно делать ремонт в комнате в конце учебы, когда полностью выселяешься. Красить пол, рамы окон, белить потолки, клеить обои. За общежитие плачу 10 рублей в месяц. В общежитии жить весело, в любое время можно собраться с одногруппницами и вместе проделать задания, посмотреть фильм.

Туалеты на этаже новые, заменили в прошлом году, чем мы довольны. Душ не нравится тем, что нету дверей в кабинках. Комендант и воспитатели общежития очень доброжелательные люди, всегда помогают нам. В плитах не работают духовки — это минус. Проблемы и поломки устраняют всегда быстро.

Тараканы есть, но их ежемесячно травят. У нас в комнате практически нет. Что хотелось бы изменить так это окна! Ужасные! Зимой очень холодно! Даже сейчас, когда еще плюсовая температура, в комнате холодно. Туалетов два на этаж (мужской/женский). Два душа (м/ж) на все общежитие. И это приводит к постоянным очередям.

Две кухни на этаж, на каждой кухне две плиты. В общежитии пять этажей, два из которых заселены иностранными гражданами».