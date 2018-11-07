Демократы установили контроль над Палатой представителей CША 7.11.2018, 17:37

Республиканцы сохранили большинство в Сенате.

По итогам промежуточных выборов в Конгресс демократы вернули себе контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы сохранили контроль над Сенатом. Таким образом, возник разделенный Конгресс, который будет создавать препятствия для реализации законодательной повестки президента Дональда Трампа в ближайшие два года, сообщает «Голос Америки».

Результат, которого ожидали, также станет, по крайней мере, некоторым укором Трампу, который провел многочисленные митинги по всей стране в поддержку республиканских кандидатов и неоднократно настаивал, что выборы, по сути, являются референдумом о доверии ему.

«Сегодня речь в большей степени идет о демократах и республиканцах, о восстановлении конституционных сдержек и противовесов администрации Трампа», – заявила лидер демократов Нэнси Пелоси, выступая с победной речью в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне.

Получив большинство в Палате представителей впервые за восемь лет, демократы могут сделать больше, чем регулировать законодательные приоритеты Трампа. Они смогут сдерживать любые перегибы со стороны президента, поставив своих законодателей во главе важных комитетов Палаты представителей, которые обладают широкими полномочиями по проведению расследований. Некоторые демократы дали понять, что будут расследовать возможные личные и деловые конфликты интересов Трампа, затребовав его налоговые декларации, и продолжат расследование возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

«Это будет серьезный сдерживающий фактор для Трампа, – констатирует аналитик Университета Вирджинии Ларри Сабато. – Крупные законопроекты с идеологическим оттенком, правым или левым, в ближайшие два года не пройдут. У демократов теперь будет право вызывать людей и требовать документы повесткой, так что можно предположить, что Палата представителей будет не защищать, а расследовать деятельность Трампа и его администрации».

Однако, сохранив контроль над Сенатом, республиканцы сохранят возможность утверждать предложенных Трампом кандидатов в судьи и на другие должности. Контролируемый республиканцами Сенат также не позволит Конгрессу отстранить Трампа от должности, если Палата представителей, которую возглавят демократы, инициирует процедуру импичмента.

«Синяя волна» в Палате представителей

Хотя подсчет голосов еще продолжается, ожидается, что демократы отнимут у республиканцев больше 30 мест в Палате представителей – чуть больше минимума в 23 места, необходимого им для получения большинства. Это согласуется с результатами многих предвыборных прогнозов, которые предсказывали «синюю волну» – крупную победу демократов.

Во многом демократы победили благодаря объединению голосов меньшинств, молодежи и жителей городских и пригородных неопределившихся округов, многие из которых были разочарованы стилем руководства Трампа и его резкими формулировками в отношении иммигрантов и меньшинств.

Эта тенденция была очевидна в вашингтонских пригородах в Вирджинии, где юрист и сенатор штата Дженнифер Уэкстон победила действующего республиканского законодателя, конгрессвумен Барбару Комсток.

В Нью-Джерси демократ Майки Шеррилл, бывший пилот ВМС и новый человек в политике, победила республиканца Джея Уэббера, отвоевав место, которое республиканцы занимали более трех десятилетий.

Хотя опросы показывали, что избиратели считали здравоохранение и экономику главными темами предвыборной кампании, фигура Трампа неизменно оставалась немаловажных фактором в их политических предпочтениях.

Общенациональный опрос, проведенный CNN, показал, что 55 процентов избирателей не одобряют деятельность Трампа, в то время как 44 процента ее одобряют. Более того, 56 процентов опрошенных считают, что страна идет по неправильному пути, и только 41 процент заявил, что она находится на верном пути.

Республиканцы сохранили контроль над Сенатом

Однако республиканцы получили, по меньшей мере, 51 место в 100-местном Сенате и, как ожидается, получат еще несколько мест, когда голоса будут подсчитаны полностью.

В четырех штатах подсчет продолжается. Результаты выборов в Миссисипи определятся во втором туре, который пройдет 27 ноября.

Белый дом сообщил, что Трамп позвонил лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу, «чтобы поздравить его с историческими результатами в Сенате». Трамп также поговорил со спикером Палаты представителей Полом Райаном, который покинет эту должность в январе, а также с Пелоси.

«Получил много поздравлений от многих людей в связи с нашей большой победой прошлым вечером, в том числе от других государств (дружественных), которые ждали меня и надеются на заключение торговых соглашений, – написал Трамп в «Твиттере». – Теперь мы все можем вернуться к работе и уладить все дела!»

Перспективам демократов в Сенате был нанесен большой удар в Индиане, где бизнесмен-республиканец Майк Брон одержал победу над действующим сенатором-демократом Джо Донелли.

В Теннесси демократ Фил Бредесен, бывший губернатор штата, проиграл республиканке Марше Блэкберн в борьбе за место уходящего в отставку сенатора Боба Коркера. Блэкберн станет первой женщиной-сенатором от Теннесси. В Миссури сенатор-демократ Клэр Маккаскил, проработавшая в палате два срока, проиграла генеральному прокурору штата Джошу Хоули.

В гонке, которая привлекла к себе пристальное внимание, демократ Бето О'Рурке, относительно малоизвестный конгрессмен из Эль-Пасо, лишь немного уступил республиканскому сенатору Теду Крузу. Тем не менее, многие считают прогрессивного законодателя О'Рурке перспективным кандидатом в президенты от Демократической партии в 2020 году.

Роль женщин

Женщины также сыграли важную роль на этих выборах.

Рекордное количество женщин, 237 человек, участвовали в выборах в Палату представителей. 23 женщины баллотировались в Сенат. Из этих кандидатов 185 женщин были демократами, 52 – республиканцами.

Благодаря их победе, доля женщин в Конгрессе, вероятно, впервые превысит 20 процентов.

Многих из них подтолкнули к участию в выборах сообщения о поведении Трампа в отношении женщин и появление движения #MeToo ("Я тоже"), которое предавало огласке факты сексуального насилия. Свою роль также сыграла позиция республиканцев по ряду вопросов, включая право на аборты.

Среди победительниц – две первых женщины-мусульманки в Конгрессе, Ильхан Омар из Миннесоты и Рашида Тлаиб из Мичигана, а также первая женщина, представляющая коренные народы Америки, – Шарис Дэвидс из Канзаса. Впервые женщины победили на выборах в Конгресс в таких штатах, как Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Проведенные компаний CNN экзит-полы показали, что 80 процентов избирателей считают важным увеличение доли женщин на выборных должностях.

Энтузиазм избирателей

Участки по всей стране сообщали о высокой явке на этих выборах

По оценкам New York Times и Майкла Макдональда из «Избирательного проекта США» (United States Election Project), общенациональная явка составила по меньшей мере 111 миллионов человек, что намного больше 83 миллионов, пришедших на выборы в 2014 году.