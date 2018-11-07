Жители Березы про 7 ноября: Как это день можно отмечать?2
- 7.11.2018, 17:54
Беларусь остается последней страной постсоветского пространства, где отмечается день октябрьского переворота.
Тон в этом задает сам Лукашенко. Жители Березы рассказали «Радыё Рацыя», как относятся к сохранению властью праздника октябрьской революции:
- Какая сейчас жизнь ?! Накололи нас по полной программе.
- Как это праздник можно отмечать?
- Выйдут с флажками, выпьют, чтобы не замёрзнет, а после придут домой, сидут за стол и будем играть - вот так они отмечают этот праздник.
- Какой нормальный человек может праздновать день октябрьского переворота?!
- Конечно, лучше отмечать День памяти предков.
Лукашенко считает, что «мудро поступил», оставив этот праздник в истории. Как многие считают, октябрьский переворот привел к репрессиям и гибели миллионов людей без вины, к диктатуре и экономической отсталости.