Жители Березы про 7 ноября: Как это день можно отмечать? 2 7.11.2018, 17:54

Беларусь остается последней страной постсоветского пространства, где отмечается день октябрьского переворота.

Тон в этом задает сам Лукашенко. Жители Березы рассказали «Радыё Рацыя», как относятся к сохранению властью праздника октябрьской революции:

- Какая сейчас жизнь ?! Накололи нас по полной программе.

- Как это праздник можно отмечать?

- Выйдут с флажками, выпьют, чтобы не замёрзнет, а после придут домой, сидут за стол и будем играть - вот так они отмечают этот праздник.

- Какой нормальный человек может праздновать день октябрьского переворота?!

- Конечно, лучше отмечать День памяти предков.

Лукашенко считает, что «мудро поступил», оставив этот праздник в истории. Как многие считают, октябрьский переворот привел к репрессиям и гибели миллионов людей без вины, к диктатуре и экономической отсталости.