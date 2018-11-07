Cпортивная честность Дмитрий Быков

7.11.2018, 18:05

Дмитрий Быков

Все-таки полезная штука спорт.

Гимнастка Ольга Глацких, главная по молодежи в Свердловской области, правильно сказала, что государство нам ничего не должно, потому что не просило нас рожаться.

Я не знаю, концепция ли у нее такая или она проговорилась по спортсменской откровенности, присущей иногда чемпионам, перешедшим на госдолжности. В любом случае она сказала правду.

У нас сейчас мода такая – травить проговорившихся; как кто-нибудь позволит себе честное слово – так его тут же и к позорному столбу. Скажет чиновница сдуру, что можно прожить на МРОТ, питаясь макарошками, – и ну все постить демотиваторы, а губернатор обещает примерно наказать. Но она же правда так думает!

Ольга Глацких не сказала ничего особенного, и она совершенно права. Чем раньше наш человек откажется от каких-либо иллюзий насчет государства, тем это для него лучше. Это касается и пенсионеров, которым лучше бы ни на что не рассчитывать, но особенно молодых, для которых независимость вообще естественна.

Какие могут быть у молодежи претензии к государству, чего они вправе ждать? Да никогда у нас Родина никому не должна, и не только у нас. Говорил же Кеннеди, человек довольно либеральный: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее». Правда, если уж у нас установились такие благородные, взаимно независимые отношения, Родина тоже не вправе рассчитывать на особо горячее самопожертвование.

И наша молодежь, будем откровенны, очень мало склонна жертвовать собой во имя каких-либо абстракций. Родина, конечно, для проформы просила рожать как можно больше сынов и дочерей, – но мы же знаем цену этим просьбам. Нужны ей очень немногие – качать нефть и охранять трубу. А еще нужно как можно больше честных чиновников вроде Ольги Глацких. Что у официального идеолога на уме, то у них на языке, и если она не оговорилась, а действительно так думает, – она самый трезвый человек во всей Свердловской области, которая являет собой, как известно, срез всей России.

Все-таки полезная штука спорт. Есть в нем какая-то честность.

Дмитрий Быков, «Собеседник»