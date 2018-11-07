Задрипанная позиция 1 Янка Грыль

7.11.2018, 18:25

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В истории все повторяется дважды - сперва как трагедия, затем в виде фарса.

Молод ли ты душой, дорогой читатель? Готов ли вручную долбить мерзлую землю кайлом во имя достижения утвержденных прогнозных показателей? Ощущаешь ли прилив горячей и юной крови к ответственным за гражданскую чувственность частям тела, когда на ноябрьском ветру гордо трепещет кумачовый флаг, а в динамике уже покойный Кобзон уверяет, что Ленин жив и по-прежнему молод?

А если лютый враг придет на нашу синеокую землю, амбразуру вражьего дота своим хрупким жертвенным телом накроешь? Как «зачем»? А если дефицит снарядов - из-за невыполнения прогнозных показателей или роста цен на ГСМ и комплектующие? Че, стремаешься, а? В жизни должно быть место подвигу. Саечку за низкий уровень патриотизма! Ладно, к доту посылать не будем. Но в комсомол возьмем. Может, под влиянием товарищей со временем и до амбразуры дотянешься, белобилетник.

Читатель может относиться и к ВЛКСМ, и к БРСМ как угодно - хоть позитивно, хоть негативно, хоть индифферентно, но агитация, пропаганда, воспитание и прочая идеологическая работа в нашей стране последние четверть века ведутся именно так, как описано выше. Неудивительно, что помпезное празднование 100-летия ВЛКСМ в РБ отметили очередным медиахайпом. Что характерно, Лукашенко, как обычно, все это предвидел. Выступая 29 октября на встрече с активом БРСМ, Лукашенко признал: «Мы воспитали достойное поколение.

Но, к сожалению, в глобальном и нравственном смысле мир не стал лучше. Борьба добра и зла не прекращается. Она проникает в духовную, социальную, экономическую и политическую сферы. Через книги, новости, фильмы, рекламу, моду. Это фронт, где не стреляют, но тоже бьют на поражение - только через сознание людей. Это самое опасное и самое страшное».

Едва Лукашенко произнес эти пророческие слова, как враг снова подкрался к БРСМ там, где не ждали, и пристроился с тылу, нанеся очевидный урон на идеологическом фронте.

«СФОТОГРАФИРУЮТ - И ВСЁ»

30 октября «Радыё «Свабодa» под заголовком «Як заганяюць у БРСМ» опубликовало аудиозапись беседы со старшеклассниками замдиректора одной из столичных гимназий по воспитательной работе. Очевидно, запись была сделана, что называется, из-под стола, украдкой, кем-то из воспитуемых школьников. Здесь уже таится идеологический подвох: куда советский человек обращается, когда нужно нажаловаться на начальство? В высшую инстанцию - в обком. В вашингтонский обком - «Радыё «Свабода» финансируется Конгрессом США.

На записи замдиректора гимназии эмоционально уламывает вступить в БРСМ школьников, настойчиво отказывающихся (с подачи родителей, между прочим) от этой высочайшей чести: «По всем показатель первые места на всех олимпиадах, на всех конкурсах, на тебе! БРСМ этот задрипанный не можем сделать. Да что же это за отношение такое!». Гимназия, кстати, легко просчитывается по именам и отчествам руководства.

Зачем это педагогу, явно находящемуся уже не в комсомольском возрасте? В том-то и дело, что массовый набор в БРСМ нужен не замдиректора, а всей гимназии: «Понимаете, гимназии это надо.

Надо число это. И у нас, к сожалению, получается 14-летних детей на данный момент 130 человек. Как проценты считаются, математики юные, знаете, да? 100% - это 130 детей, 130 членов БРСМ. Вот тогда будет 100%. А если 1, 2, 3 тут свои финтеля показывать, то тогда у нас не будет 100%. И тогда N-я гимназия покатилась. Сейчас за каждые полпроцента борется каждая школа, каждое учреждение, каждая гимназия». О жестокий мир капиталистической конкуренции! О могучие рифы индикативных прогнозных показателей, неизменно оказывающихся директивными!

По словам прессующей школьников дамы, без членства в БРСМ у них могут возникнуть проблемы при поступлении хоть в ссуз, хоть в вуз: «Пойдите лучше в другие учебные заведения и попробуйте без членского билета там посидеть. Я посмотрю, в какие вы училища поступите без билета. А в этом году все серьезно было. И в следующем, когда вы будете поступать, еще похлеще будет».

Вопрос о том, насколько сказанное соответствует истине и как соотносится с Конституцией РБ или законодательством об образовании, остается открытым.

Но самое интересное то, что все эти шекспировские страсти суть чистая показуха, ритуальный танец папуасов на околице потемкинской деревни. Получается, что члену БРСМ не нужно участвовать в деятельности организации. Не нужно разделять ее идеологию. Можно даже членский билет не забирать.

И взносы можно не платить - тетенька педагог из своих заплатит. Достаточно сфотографироваться на билет и расписаться, чистая формальность: «Вы понимаете, что все заплачено давно. Уже вы там! Нам ваши фотографии уже тупо надо! Сфотографировали, я отдам вам эти билетики и все. И живите дальше как хотите. Не хотите, могу не отдавать... Я еще раз повторяю: я буду платить за вас эти взносы. Живите с этим потом дальше». Но, простите, зачем тогда все это принудительное окомсомоливание?

Кстати, в советские времена, когда до 100-летия комсомола было еще далеко, тетеньку (которую по-своему жалко) за такое качество идеологической работы, пожалуй, поперли бы с должности.

С одной стороны, она декларирует веру в некий заоблачный идеал «человека, который сформирован патриотически», «гражданин, который… позицию свою принял». С другой - позицию приняла она сама, понятно, не самую удобную, не по своей воле, явно без удовольствия, однако сказать в защиту этой позиции ничего не может. Детей-то зачем в ту же позицию ставить, даже фиктивно? Остается лишь повторять: «Антисоветчина какая-то, антибеларушчына какая-то. Вы не поддерживаете политику Лукашенко нашего, стало быть?». А вы, тетенька, стало быть, поддерживаете - и именно таким вот образом?

А ведь Лукашенко, политику которого обязана фиктивно поддержать фиктивно вступающая в БРСМ молодежь, всего лишь днем ранее обстоятельно пояснял: «Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно: в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне». Ага, повлияли. Уломали принять позицию.

«МЫ САМИ В ШОКЕ»

180 тыс. просмотров ролика про БРСМ на YouTube для Беларуси - это, конечно, очень много. Пресс-секретарь Минобраза Людмила Высоцкая достаточно быстро выдала идеологически правильную реакцию на случившееся: «Никто никого никуда не загоняет, мы в шоке, что учительница использует такие методы. Вступление в общественные организации - дело добровольное, дети должны сами определиться... БРСМ должен своими делами, своими поступками делать такое, чтобы дети туда стремились».

Более развернуто и официально пресс-служба Минобраза высказалась 31 октября, подчеркнув, что у нее есть вопросы к содержанию аудиозаписи: «Не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности или это очередная фейковая постановка. Минобраз не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии». Ну да, замдиректора по воспитательной работе, с которой и так дерут семь шкур в известной гражданской позиции и заставляют оплачивать взносы за фиктивных неокомсомольцев, как-то неудобно делать крайней - она свое уже наверняка получила.

В остальном министерство продекларировало, что «недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ», «никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может», «БРСМ - добровольное общественное объединение». Ясно-ясно, все уже все поняли. Фейк, постановка, фальшивка, сделанная в Польше. Но, например, острота реакции интернет-пользователей говорит о том, что они считают такую ситуацию реальной и даже заурядной, т.е. сталкивались с чем-то похожим.

Имеется в ситуации и подспудный идеологический нюанс: Минобраз возглавляет Игорь Карпенко, в прошлом (2012-16гг.) первый секретарь КПБ. Еще в 2016г. партия БНФ обвиняла Карпенко в том, что в бытность зампредом Мингорисполкома (2011-16гг.) он заставлял минские училища подписаться на партийную газету «Коммунист Беларуси». Так что это у нас идеологическая борьба такая: с Карпенко не слезут, даже если вступит в партию БНФ и подпишет всю школоту на ее печатные органы лет на 5 вперед.

Однако разговор ведь не про Карпенко, не про Минобраз, не про КПБ и БНФ, даже не про замдиректора по воспитательной работе. Во-первых, речь о том, что система, имитирующая в РБ политическую, общественную, культурную и т.п. жизнь, чудовищно затратна: туева хуча денег и человеко-часов расходуется на уговаривание, запугивание, намекание, откровенное прессование и т.д. И расходы эти бессмысленные - в итоге все равно получается пшик, одиночное испускание пафоса в холодную и безответную ноябрьскую лужу. «Хотите вы, не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё!» - как говорил один педагог, не сумевший остаться анонимным.

ПОЗИЦИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Во-вторых, с самого начала этого скандала и до его сегодняшнего этапа ни один титулованный функционер БРСМ (включая первого секретаря ЦК Дениса Воронюка) так и не появился в медийном поле, не опроверг гнусную антисоветчину-антибеларушчыну, не дал идеологическую оценку поклепу злопыхателей на самую массовую молодежную организацию РБ, не рассказал про прописанный в уставе порядок вступления в БРСМ, не пояснил, насколько важно членство при приеме в вуз, и т.п.

Ау, где вы, юные вестники неизбежного пришествия рыночного социализма? Куда попрятались, молодые штурманы будущей бури? В каких партизанских схронах отлеживаетесь, многовекторные внуки славных дедов, которые воевали? Почему убежденного бээрэсэмовца можно увидеть только по телевизору и только в компании Лукашенко? Или вы тоже даже членские билеты не забирали, только сфотографировались и расписались? А взносы за вас тетенька платит? А по шапке Минобраз получает?

Все это риторические вопросы. В белорусском сетевом слэнге давно присутствует очень обидный для неокомсомольцев, но так ими и не опровергнутый мем «я м...дак и член БРСМ» (в интернет-опросах ставится на последнюю строчку, вместо «затрудняюсь ответить»), в разговорной речи - присказка «лучше БДСМ, чем БРСМ» (хотя Беларускі Дзяржаўны Саюз Моладзі - это и есть БДСМ). Пока это все - ни собственных БАМов и Братских ГЭС, ни взращенных в своих рядах матросовых и космодемьянских. В истории все повторяется дважды - сперва как трагедия, затем в виде фарса. Как говорится, кто на что подписывался.

Янка Грыль, «БелГазета»