«Ювентус» поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения 7 7.11.2018, 18:57

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Сергей Алейников

7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века исполнилось 57 лет.

7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский «Ювентус» в Твиттере поздравил игрока, проведшего в клубе сезон-1989/90.

«Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне с «Ювентусом». Поздравляем Сергея Алейникова!» - говорится в записи.

Алейникова признавали лучшим футболистом Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.