«Ювентус» поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения

«Ювентус» поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения7
- 7.11.2018, 18:57
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7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века исполнилось 57 лет.
7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский «Ювентус» в Твиттере поздравил игрока, проведшего в клубе сезон-1989/90.
«Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне с «Ювентусом». Поздравляем Сергея Алейникова!» - говорится в записи.
Алейникова признавали лучшим футболистом Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.
Una Coppa Italia e una Coppa UEFA in una stagione bianconera. Auguri a Sergeij Aleinikov! pic.twitter.com/fg2tDsxMNn— JuventusFC (@juventusfc) 7 ноября 2018 г.