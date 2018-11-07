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«Ювентус» поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения

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  • 7.11.2018, 18:57
  • 2,294
Сергей Алейников

7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века исполнилось 57 лет.

7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский «Ювентус» в Твиттере поздравил игрока, проведшего в клубе сезон-1989/90.

«Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне с «Ювентусом». Поздравляем Сергея Алейникова!» - говорится в записи.

Алейникова признавали лучшим футболистом Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.


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