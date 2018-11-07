Топ-7 старейших городов Беларуси 8 7.11.2018, 19:15

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Многие белорусские города насчитывают в буквальном смысле слова многовековую, если не тысячелетнюю историю.

И с каждым связаны многочисленные местные легенды и предания, не говоря уже о более чем интересных исторических фактах, пишет np.by.

Полоцк

Патриарх среди городов, о которых сохранилось достаточное количество исторических известий.

Город тесно связан с именем монахини Ефросиньи, получившей ещё при жизни прозвище Полоцкая. Одна из наиболее известных женщин древнебелорусских земель, просветительница и основательница нескольких монастырей (а при них – специальных «подразделений», где переписывались книги и собиралась крупнейшая по тем временам библиотека.

Кроме того, именно с Полоцком связана одна из самых драматических историй нашей древней истории – история полоцкого князя Рогволода и дочери его,Рогнеды. И киевского князя Владимира, который из-за несогласия девицы с его матримониальным предложением настолько потерял контроль над собой, что фактически дотла разорил город, девицу публично изнасиловал (и взял в качестве очередной жены, ибо до принятия христианства активно практиковал многоженство, да и гарем имел немалый), а её отца и братьев убил. Красно Солнышко, говорите? Святой, говорите?.

Заславль

На втором месте – Заславль. Первое известное название – Изяславль. Относительно этого города известна более или менее достоверная дата его основания. И имеет она отношение всё к той же Рогнеде и её сыну, Изяславу. Как известно, Рогнеда мужа-насильника неудачно попыталась убить, а единственным, кто стал на её защиту, стал их совместный сын. Согласно историческим свидетельствам, эта ситуация была истолкована авторитетнейшими людьми города (а власть князя, вполне сообразно с нынешними представлениями о демократии, была ограничена мнением этого самого собрания мудрецов) как необходимость отправить проштрафившуюся женщину и юношу в их вотчину, на земли их предков. Ну, разве что не совсем в Полоцк, а на новое место, где надлежало заложить новый город. Так и появился Изяславль, впоследствии превратившийся в Заславль.

Кстати, анекдотично, что железнодорожная станция в этом городе до сих пор называется «Беларусь». Так что поезд Минск-Беларусь – это не шутка, а ироническая реальность.

Витебск

Строго говоря, Витебск должен был бы оказаться на втором месте, поскольку первые сведения о его существовании приходятся на Х век. И уже тогда это было не просто маленькое поселение, а вполне себе самостоятельный и способный обороняться населённый пункт.

Согласно легенде, город был основан княгиней Ольгой, впоследствии принадлежал одному из самых загадочных правителей – Всеславу Чародею. В XI веке город и прилегающие земли превратились в небольшое удельное княжество.

Сегодня Витебск – неизменная столица «Славянского базара», многочисленных выставок, проходящих в формате «город мастеров», родина множества всемирно известных художников и артистов, среди которых особо следует выделить Марка Шагала, всю жизнь верно служившего музе своего родного города.

Туров

Также город, чья история отсчитывается от Х века и непосредственно связана с полоцким князем Рогволодом. Правда, не столько с самим князем, сколько с его противостоянием с князем самого Турова – Туром. Город, благодаря выгодному положению (на пути «изваряг в греки») на протяжении нескольких веков был центром общественно-полической, торговой и даже религиозной жизни. Считается, что именно в Турове был построен первый христианский храм – в 1005 году. Причём «Повесть временнЫх лет» отдельно отмечает, что это был храм «по западному (или латинскому) обряду». И обязан город был появлению такого храма именно заезжим западным купцам. Именно для них он и был возведён, и даже была образована епископская кафедра. Кстати, Туровское Евангелие, созданное в XI веке, было первой религиозной книгой, созданной на наших землях и сохранившейся до наших дней.

Впрочем, практика показывает, что местные жители, во все времена весьма благосклонно относящиеся к верованиям своих гостей и соседей, ревностно сохраняли языческое мировоззрение своих предков. Даже сегодня, спустя почти тысячелетие христианства, мы видим и приношения на могилах (конфетки, «стопочки», сигаретки), и ленточки на деревьях, и по дереву стучать не забываем, чтобы ничего дурного не вышло.

Брест или Берестье

Также один из древнейших белорусских городов. Вот только из исторических зданий там мало что сохранилось.

Зато сохранилось множество легенд о сакральном месте, где был основан город. Началось всё, как гласят легенды, в берёзовом или берестовом (разновидность вяза) лесу, где было образовано небольшое языческое капище, вокруг которого начал расти посёлок. Достаточно быстро он превратился в город, а выгодное территориальное положение способствовало развитию торговли.

Нынешнее название город получил благодаря полонизации. А поскольку в Польском королевстве XVII века один Брест уже был, то наш получил название Брест-Литовский. Кстати, популярная ныне торговая марка.

Собственно Брестом город стал после карательных операций, которые проводил в окрестностях города российский полководец Суворов. Как и Могилёв, Брест был практически полностью вырезан «освободителями» и «усмирителями» заезжего палача.

Гродно или Городня

Гродно или Городня – самый западный город Беларуси, и тоже один из древнейших. И, кстати, едва ли не единственный, в котором сохранились здания и сооружения XVI-XVII веков. Удивительно, но даже в советские времена в городе сохранились культовые сооружения в немыслимых для советской республики количествах. В этом смысле Гродно чем-то напоминал нынешние страны Балтии – в ответ на приказы из союзной столицы, Москвы, там долго разбирались, а когда создатели этих приказов отправлялись к праотцам или просто забывали о поручениях, успешно саботировали уничтожение архитектурных памятников. Впрочем, и не только их.

Первое упоминание города в летописях – 1005 год. Самое громкое упоминание – 1863 год, когда город и его окрестности стали едва ли не центром восстания под руководством Кастуся Калиновского. В ХХ веке город побывал и российским, и польским, и «возвращенным» в состав СССР.

Пинск

Сегодня это небольшой районный город, а ведь в своё время был центром мощного княжества, а позднее – вторым по значимости центром Турово-Пинского княжества. Первое упоминание относится к XI веку, источник – «Повесть временнЫх лет». Один из успешнейших торговых центров на территории нынешних белорусских земель. И достаточно длительное время избегавший серьёзных разрушений во время набегов нахальных соседей, благодаря обилию болот. При малейшей опасности жители легко могли эвакуироваться на болотные острова, а захватчики оставались «хлопать клювом» у оставленного города.

Пинск известен тем, что стал одним из первых населённых пунктов, в которых королева Бона Сфорца начала свою земельную реформу.

И любой из перечисленных городов достоин того, чтобы туда приехать. И найти, возможно, остатки древних сооружений. И услышать новые легенды, предания. Узнать ещё больше о нашей земле.