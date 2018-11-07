Российскому миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в Монако

Российскому миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в Монако4
- 7.11.2018, 19:44
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Дело связано с антикоррупционным расследованием, которым больше года занимается прокуратура Монако.
В Монако предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, передает Nice Matin со ссылкой на в генпрокуратуру княжества.
Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.
Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.
Как сообщалось, 6 ноября задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Рыболовлев был задержан для допроса по делу о коррупции. У него дома власти княжества провели обыск.