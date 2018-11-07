Российскому миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в Монако 4 7.11.2018, 19:44

1,856

Дмитрий Рыболовлев

Дело связано с антикоррупционным расследованием, которым больше года занимается прокуратура Монако.

В Монако предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, передает Nice Matin со ссылкой на в генпрокуратуру княжества.

Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.

Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

Как сообщалось, 6 ноября задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Рыболовлев был задержан для допроса по делу о коррупции. У него дома власти княжества провели обыск.