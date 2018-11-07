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Лидер «Челси» Эден Азар прилетел в Беларусь на матч с БАТЭ

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  • 7.11.2018, 20:03
Эден Азар

Матч БАТЭ — «Челси» состоится на «Борисов-Арене» 8 ноября и начнется в 20.55.

Игроки и персонал лондонского "Челси" прилетели в Беларусь, где 8 октября "пенсионеры" сыграют с БАТЭ в матче группового раунда Лиги Европы. В выездной состав английской команды попал полузащитник Эден Азар, передает pressball.by.

Ранее британские СМИ сообщали, что лидер "Челси", который испытывает проблемы со спиной, останется в Лондоне.

Выездной состав “Челси" выглядит так:

Наставник "Челси" Маурицио Сарри на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с БАТЭ рассказал, смогут ли принять участие в поединке Эден Азар и Сеск Фабрегас.

- Мората сыграл три матча подряд. Я решил, что ему нужно отдохнуть, поэтому он остался дома. Никакой травмы нет. Небольшой вопрос по Сеску Фабрегасу. Сегодня у него была температура, он отдыхал. Это то, что вызывает основные вопросы перед завтрашним матчем.

- В каком состоянии находится Эден Азар?

- Врачи разрешили ему прилететь с командой, никакого риска здесь они не видят. Я считаю, что он должен получать определенную игровую нагрузку. В последнем матче Эден отыграл 30 минут, сейчас думаем, сможет ли он провести 45-50 минут.

Матч БАТЭ — "Челси" состоится на "Борисов-Арене" в четверг, 8 ноября, и начнется в 20.55.

Фото: официальный сайт "Челси"

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