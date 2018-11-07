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Его ракеты

  • Егор Седов, Facebook
  • 7.11.2018, 20:19
  • 1,837
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Если ВПК в РФ руководят визажистки, мир может спать, по крайней мере, спокойнее.

Ну, ведь было это предсказуемо.

Если пропаганда основана на фейках.

Если выборы - фейк.

Если даже хваленая "вертикаль власти" - и то фейк.

Может в таком случае милитария быть чем-то, кроме фейка?

Нет, конечно.

И это с некоторой точки зрения даже очень хорошо. По крайней мере, опасности войны - меньше. Судя по очередным расследованиям "НГ" и Алексея Навального. После его выхода из "гибридного заключения" от него ждали чего-то в этом роде. Ну, конечно, те, кто ждал, а не шипел "агент Кремля, агент Кремля..." Вот "агент Кремля" и не подвел - выложил очередные тайны кремлевского двора.

А пока "НГ" и Алексей рассказывают о 23-летней неофеодальной визажистке, имеющей, оказывается, отношение к ВПК, "Красная звезда" тоже не молчит.

"В годовщину назначения Сергея Шойгу главой Минобороны "Красная звезда" перечислила достижения армии под его руководством. Среди них назвали 30-кратное увеличение числа крылатых ракет и оснащение армии новыми системами вооружений".

30-кратным! За 6 лет!

Вот что пишут в Телеграме на сей счет:

"Ещё смешнее с количеством крылатых ракет. Вулканы, Граниты, Х-22, Х-55 - это всё крылатые ракеты. ...Суммарно количество КР до тысячи вполне дотягивало. Стало больше в 30 раз? 30 тысяч? Американцы со своим десятком тысяч нервно завидуют.

Если у вас было 5 ракет, а стало 150, рост конечно многократный, но общее количество возросло не так уж и заметно. А если у вас было 1000 ракет и вы заявляете, что стало в 30 раз больше - вы лжёте".

А что касается качества... Ну, все же всё помнят: например, как ударили по "запрещенным повсеместно", как попали по стаду баранов в Иране (и хорошо, что не по иранским чабанам). Ну, вот как-то так...

Повторяю - это бы и к лучшему. Если ВПК руководят визажистки, мир может спать, по крайней мере, спокойнее. Невзирая на мультики, которые иногда любят демонстрировать некоторые "нацлидеры".

Однако же все-таки есть в этом государстве одна вещь, которую фейком не назовешь. Ее Величество Кормушка Неофеодальная.

Вот она - точно не фейк.

*

...И даже твой силуэт на монетах

Не означает, что ты божество.

В том важный может быть момент для собирателя монет,

Но поглядел бы он, как много есть всего

В моих ракетах.

Какой сезам для развитого нумизмата!

Сребро и злато.

Виват и браво, если ж в рифму, то - бравО. (с)

Егор Седов, Facebook


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