«Вы русская?» — «Нет, белоруска»

Вышли мемуары Павлины Медёлки без цензуры.

В Беларуси вышла книга неотцензурированных воспоминаний белорусской актрисы Павлины Медёлки"Сцежкамі жыцця". Первое издание появилось в 1974 году — книжечка тогда получилась небольшой и только с теми фактами, которые не перечили советской идеологии, пишет euroradio.fm.

Фото: Еврорадио

С этой несправедливостью не смогла согласиться исследовательница Анна Запартыко. В течение четырёх лет почти всё своё свободное время она перечитывала переписку Павлины Медёлки, её друзей и знакомых, сравнивала содержание опубликованных воспоминаний с оригиналами, изучала документы. Результат — обновлённые мемуары Медёлки, где она предстаёт не просто музой поэта Янки Купалы, а самостоятельной личностью — смелой, сильной и упрямой.

Павлина Медёлка. Санкт-Петербург, 1913 год

Она вам не Павлинка

"Когда девушке было 15 лет, она сдавала экзамены при Виленской учебной округе, — рассказывает Анна Запартыко. — Задания по геометрии и арифметике выполнила правильно, но к экзамену по географии её не допустили. Сказали, что якобы по арифметике получила "единицу". Девушка пошла к попечителю учебной округи. Там достали письмо с её работой — ошибок не было. Тогда её спросили: "Вы, девочка, русская?". "Нет, белоруска", — честно ответила та. — "Православная?" — "Нет, католичка". — "Уезжайте домой, нечего вам здесь делать". Таким образом, даже возможная перспектива получить хорошее образование не стала поводом соврать".

Анна Запартыко, исследователь

О смелости Павлины Медёлки свидетельствует и то, что она не боялась писать свои воспоминания в то время, когда это могло ей навредить. "Повсюду царил страх, но она не останавливалась и писала", — добавляет составительница книги.

Павлина Медёлка. Будслав, конец 1950-х

Сильный характер не сделал Павлину Медёлку холодной. В архиве рассказывают, что она могла очаровать, умело одеться и заботилась, как выглядеть при каких обстоятельствах.

"В воспоминаниях есть эпизод, где она говорит одному из героев что-то вроде: "Женственные обаяние ещё никогда не подводило. Где глазом подмигнуть, где головкой кивнуть", — мол ради дела в этом есть смысл", — продолжает Анна Запартыко.

Большая любовь, но без Купалы

Павлина Медёлка любила общественно-политического и культурного деятеля Томаша Гриба! Они никогда не заключали официальный брак, но даже после разрыва она долгое время подписывала письма фамилией Медёлка-Гриб.

История их разрыва просматривается в переписке Валентины Красковской с дочерью Людмилой.

"Судя по всему, разошлись на чисто политически почве, — говорит Анна Запартыко. — Они принадлежали к партии эсеров. В 1924 году, когда партия была официально распущена, Павлина Медёлка перестала быть её членом. Мало того, в одной из виленских газет, опубликовала письмо с осуждением эсеров. А Томаш Гриб был сильным адептом партии в Праге, куда Павлина не смогла выехать, у него был свой партийный актив. Когда он прочитал в газете то, что написала Павлина, то написал ей очень сердитое письмо. Разрыв был неизбежен и окончателен".

Есть в книге и подробности об отношениях Павлины Медёлки и Янки Купалы. Но акцент составитель книги "Сцежкамі жыцця" делает не на интимных сторонах жизни актрисы.

"Сцежкамі жыцця". Рядом издания 2018 и 1974 годов

"Иногда в архив обращались разные люди, в том числе журналисты, которые просили рассказать какие-то даже интимные факты из жизни Павлины Медёлки и Янки Купалы, — рассказывает Анна Запартыко. — Ещё некоторые авторы, не имея качественных источников, многое в её жизни и образе домысливали, выдвигали гипотезы, которые ничего общего с её личностью не имели. Видя это, я решила собрать под одной обложкой все тетради, которые оставила нам сама Павлина Медёлка, с дополнениями, которые детализируют её жизнь и творчество, а также историю воспоминаний, изданных в 1974 году. Книга получилась очень объёмная с комментариями и справочником, где коротко сказано обо всех героях воспоминаний".

Книгу "Сцежкамі жыцця" уже можно найти в продаже. Работая над изданием, Анна Запартыко нашла много писем Павлины Медёлки. Новая мечта Анны Запартыко — найти возможности для издания эпистолярия.