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БАТЭ готовит трибунный перформанс на матче против «Челси»

  • 7.11.2018, 21:05

Маркетинг клуба решил повторить перформанс, который был перед матчем с ПАОКом.

8 ноября в 20.55 БАТЭ сыграет против «Челси» на «Борисов-Арене». Маркетинг клуба решил повторить перформанс, который был перед матчем с ПАОКом.

На сиденье будет лежать заламинированный лист формата А3, который во время исполнения гимна Лиги Европы болельщикам надо поднять над головой клубной эмблемой к полю.

Как отмечают в команде, аналогичный перформанс в матче с греческим клубом очень понравился игрокам и тренерам. «При виде такой красоты на трибунах получаешь огромный заряд положительных эмоций», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В дальнейшем можно сложить листы по линиям сгиба и с помощью образовавшихся трещоток активно поддерживать БАТЭ на протяжении всей встречи.

Неделей ранее клуб выпустил видеоприглашение на матч против «Челси». В ролике болельщиков зовет на игру взобравшийся на танк талисман клуба Маланка.

— Вместе мы — армия, танком — по «Челси»! — призывает талисман.

Компания Wargaming оценила креатив и пообещала одарить пришедших на арену бонусами в игре World Of Tanks.

Напомним, что в прошлом туре в выездном матче групповой стадии Лиги Европы в Лондоне БАТЭ проиграл «Челси» со счетом 1:3.

Положение команд в группе «L»:

1. «Челси» — 9 (5−1).

2. ПАОК — 3 (4−4).

3. «Види» — 3 (2−3).

4. БАТЭ — 3 (4−7).

Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», венгерский «Види» сыграет на своем поле против греческого ПАОКа.

Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.


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