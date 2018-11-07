Американцы украинского происхождения стали губернаторами в США 7.11.2018, 21:10

Джаред Полис

ФОТО: GETTY IMAGES

Победу на выборах губернатора американцы украинского происхождения получили в двух штатах.

В двух американских штатах победу на выборах губернатора получили американцы украинского происхождения.

Как сообщает "Голос Америки", в штате Колорадо победил 43-летний демократ Джаред Полис.

Полис является представителем третьего поколения эмигрантов, его предки прибыли в США из Украины и Польши в начале ХХ века.

Джаред Полис

ФОТО: GETTY IMAGES

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так много стран хотели принимать еврейских беженцев", - подчеркнул он в комментарии прессе.

Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии, миллиардер Джей Роберт Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

Джей Роберт Прицкер

ФОТО: АР

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", - пишет Прицкер на своей официальной странице.

Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира, состояние которой оценивается в 33,5 миллиарда долларов, пишет издание Celebrity Net Worth.