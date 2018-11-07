Монако vs Рыболовлев: кто кого? Игорь Яковенко, Blogspot.ru

7.11.2018, 21:24

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Рыболовлевы искренне убеждены, что везде в мире действуют те же понятия, что и в России.

В княжестве Монако арестовали миллиардера Дмитрия Рыболовлева, в его апартаментах в Монте-Карло идут обыски. Его обвиняют в "торговле влиянием", что в переводе на русский язык означает коррумпирование правоохранительной системы Монако.

ВВП Монако – около $ 6 млрд, состояние Рыболовлева - $ 9,4 млрд. Территория Монако – 2 квадратных километра. Площадь всей недвижимости, которой лично владеет и которую контролирует Рыболовлев, намного больше. После того как Рыболовлев в 2011 году купил футбольный клуб "Монако", он стал осваиваться в этом самом маленьком и одном из самых уютных государств Европы. Через несколько лет Рыболовлев из гостя превратился в хозяина и, по мнению некоторых наблюдателей, "приватизировал систему правосудия в Монако".

Ориентироваться на местности и осваиваться в ней Рыболовлев умел всегда. В 90-е он сориентировался и освоился в Пермском крае. Нравы и практика выстраивания деловых отношений на севере Урала в 90-е несколько отличалась от устройства жизни в княжестве Монако. Но отношения Рыболовлева с законом и в те времена были неровными. В мае 1996 он был арестован и провел 11 месяцев в СИЗО по делу о заказном убийстве. Был оправдан, но в ходе расследования были документально подтверждены его прочные деловые связи с местными криминальными авторитетами, с главным из которых, Олегом Ломакиным (творческий псевдоним – "Прокоп") у Рыболовлева возникли разногласия в результате которых был убит предприниматель Пантелеймонов. Прокоп обвинял Рыболовлева (тогдашний творческий псевдоним – "Чешуя") в заказе этого убийства, но в результате Прокоп-Ломакин сел, а Чешуя-Рыболовлев вышел на свободу и к 2000-му году приобрел полный контроль над "Уралкалием", крупнейшим в мире производителем калийных удобрений. Это был главный приз Рыболовлева и его пропуск в клуб долларовых миллиардеров.

Одержать победу в приватизационных битвах 90-х Чешуе-Рыболовлеву помогло умение выстраивать отношения с властью и хорошее чутье на то, кого и в какой момент надо во власти поддержать. До определенного момента Рыболовлев водил дружбу и поддерживал пермского губернатора Игумнова, а когда понял, что ему на смену уверенно идет Трутнев быстро сориентировался и поддержал будущего победителя, чем обеспечил и себе победу на приватизационном фронте.

Рыболовлев и губернатор Трутнев

В 2010 Рыболовлев продал "Уралкалий" и купил Банк Кипра, а на следующий год приобрел футбольный клуб "Монако" и стал постепенно "переваривать" местную элиту. Княжество Монако – монархия, там князь не только глава государства, но и судебную власть возглавляет. А благодаря покупке футбольного клуба "Монако", любимой игрушки князя Альбера Второго, Рыболовлев, видимо, уверился в том, что он теперь полный хозяин в Монако…

Рыболовлев и князь Альбер Второй

Миллиардер Рыболовлев споткнулся на своей любви к искусству. Будучи коллекционером живописи, приобретал картины Пикассо, Модильяни, Гогена, Матисса и других художников. Всего за 40 шедевров Чешуя-Рыболовлев заплатил $ 2 млрд. После чего посчитал, что картины, конечно, хороши, но денег все равно жалко. И подал в суд на женевского арт-диллера Ива Бувье, обвинив его в том, что тот взял с него лишний 1 (один) миллиард долларов. Скандал, который разгорелся в результате жадности Чешуи, получил название "Монакогейт". Министр юстиции Монако Филипп Нармино был вынужден уйти в отставку, поскольку его обвинили во вмешательстве в дело в интересах Рыболовлева.

Адвокаты арт-диллера Ива Бувье вместе с журналистами выяснили, что Рыболовлев "держит на коротком поводке" всю верхушку правоохранительных органов Монако: начальника уголовной полиции Кристофора Аге, его зама Фредерика Фюзари, директора общественной безопасности Режисса Ассо, министра юстиции Филиппа Нармино. Кому-то миллиардер дарил щедрые подарки, кого-то приглашал покататься на лыжах в свое швейцарское шале…

Я не знаю, смотрит ли Рыболовлев российский телевизор. Но в его голове явно засел внедряемый телевизором миф, который политолог Екатерина Шульман удачно назвала "обратным карго-культом". Обычный карго-культ это вера в то, что можно построить муляж самолета из соломы и он полетит. Адепты обратного карго-культа убеждены в том, что и те самолеты, которые мы видим в небе, тоже из соломы, а их полет – это видимость, мираж и мошеннический обман зрения. В случае с Рыболовлевым и с российским телевизором речь, конечно, не о самолетах, а об институтах демократии и правового государства.

Рыболовлевы искренне убеждены, что везде в мире действуют те же понятия, что и в России и с любым человеком на Западе можно выстраивать отношения точно так же как с криминальным авторитетом Прокопом или с губернаторами Игумновым и Трутневым. Разница в том, что в России такая схема отношений работает всегда, а на Западе – лишь иногда.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru