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Исследование: Счастливое детство обеспечивает крепкое здоровье

  • 7.11.2018, 21:50

В ходе исследования ученые проанализировали данные 22 тысяч людей.

Счастливое детство — это полезно для здоровья! Доказано учеными, между прочим.

Согласно исследованиям, опубликованным Американской психологической ассоциацией, люди, которые хранят приятные воспоминания о детстве (особенно это касается отношений с родителями), как правило, могут похвастаться более крепким здоровьем, а также меньше страдают от депрессии и хронических заболеваний в зрелом возрасте, пишет anywellmag.com.

Автор исследования, доктор философии из Мичиганского государственного университета Уильям Дж. Шопик объясняет, что память определяет наши действия в будущем, а также играет важную роль в формировании восприятия окружающей среды человеком.

По его словам, приятные воспоминания из детства оказывают положительное влияние на здоровье и общее благополучие, поскольку они уменьшают стресс, а также помогают придерживаться здорового образа жизни.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 22 тысяч людей. Сначала они на протяжении 18 лет работали с данными участников в возрасте 40 лет, а затем на протяжении 6 лет с людьми в возрасте 50 лет.

Участники из обеих групп, которые имели тёплые воспоминая о детстве, а также имели привязанность к матери в детстве, отличались высокими показателями здоровья и проявляли меньше депрессивных симптомов. К слову, те, кто был больше привязан к отцу, также реже страдали от депрессии.

Самое интересное то, что этот «эффект» оказался неподвластным времени, поскольку даже те участники, которым исполнилось 50 лет, отчётливо помнили приятные моменты, которые происходили в детстве.


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