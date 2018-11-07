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Наставник «Челси»: Глеб показывает отличный футбол

  • 7.11.2018, 22:04
Александр Глеб

Маурицио Сарри похвалил полузащитника БАТЭ за игру в первом тайме в Лондоне.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что знает о хавбеке БАТЭ Александре Глебе, передает pressball.by.

- Насколько вам знакома фигура Александра Глеба? На пике карьеры он бы смог подойти к вашей модели игры?

- Когда он играл в "Арсенале", это была одна из лучших команд Англии и Европы. Я хорошо знаю Глеба по комментариям от Фабрегаса, который провел с ним два или три сезона. В матче в Лондоне в первом тайме Александр смог себя здорово проявить, даже несмотря на зрелый возраст. Я считаю, что он показывает отличный футбол.

Матч Лиги Европы БАТЭ — "Челси" пройдет на "Борисов-Арене" в четверг, 8 ноября, и начнется в 20.55.


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