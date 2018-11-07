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Зачем одессит открыл в своей квартире «Музей Совка»

  • 7.11.2018, 22:21

Одессит на примере дома зажиточного советского дипломата 80-х развенчивает мифы, восхваляющие жизнь при СССР.

Одессит открыл в своей квартире «Музей Совка». Рубашка маньяка Чикатило, билет на последний рейс затонувшего теплохода «Адмирал Нахимов» и сотни других «артефактов» бережно распределены по категориям. В свой музей одессит, в основном, приглашает молодёжь. Денег с посетителей не берёт, пишет «Белсат».

Эта квартира – будто дом зажиточного советского дипломата 80-х. Одессит Дмитрий Бакаев проводит экскурсию. Для начала предлагает курящим затянуться настоящими советскими сигаретами.

«Была Саппа и Портогас, это были кубинские сигареты. Затягивался, у тебя всё кипело, вспоминался сразу и Фидель, и Че Гевара!»

«Музей Совка», по задумке создателя, призван развенчать мифы, восхваляющие жизнь при Союзе. И всё это – на примере квартиры зажиточного чиновника. Собиралась коллекция, в основном, для молодёжи.

«Огромное количество молодёжи уверено, что в годы Советского Союза жилось хорошо, что все «заедали колбасу по 2.20 пломбиром». Ну это же совершенно не так!», — считает Дмитрий Бакаев, основатель «Музея Совка».

Экспозиция разделена на несколько категорий. Нелепые вещи соседствуют с откровенно жуткими «артефактами». Это, например, одно из орудий убийств и рубашка, предположительно, принадлежащих знаменитому советскому маньяку Андрею Чикатило.

«Об этом, о чудовище, могли говорить только вполголоса, на кухне, между собой! Милиция не ходила по школам, не предупреждала ребят, чтобы их встречали родители! Маньяков в СССР «не было», серийных убийц «не было!» — говорит Дмитрий Бакаев, основатель «Музея Совка»

Есть и весёлые коллекции. Например, советские игрушки. В этой экспозиции главный экспонат – «ночной кошмар советских детей» – кукла циркача Юрия Куклачёва. Бакаев сравнивает её с современными «ужастиками».

«Куклачёв бы сыграл «Оно», шикарно сыграл бы!»

Есть и экзотические вещи. Например, лампа из комнаты африканского диктатора Жана Биделя Бокасса. Он был очень дружен с брежневской верхушкой. А ещё был людоедом. О каждом экспонате Бакаев может рассказать занимательную историю. В случае с Бокасса – делится воспоминаниями советского повара Харламова. Его командировали в Центральноафриканскую республику, готовить для диктатора. В холодильнике для повара был припасён сюрприз.

«Открывает посмотреть запасы мяса, – и видит там руки, ноги человеческие! Он в ту же секунду бросился в Советское консульство: «всё, я домой, тут такое!». На что ему наши советские консулы сказали: «родина знает!», — рассказывает Дмитрий Бакаев, основатель «Музея Совка».

В завершение экскурсии хозяин квартиры угощает посетителей советскими коктейлями, описанными в повести Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». В годы дефицита их готовили из моющего средства «Вербена», мятного зубного эликсира и других специфических ингредиентов.

«Мне удалось собрать коктейль «Слеза комсомолки»! Про него говорили «пахуч и странен этот коктейль», Венечка писал! Ух!»

Ирина пришла в музей послушать занимательные факты о Союзе.

«Ностальгия, – разве что какие-то вещи помню, – вот такое было, такое! Думаю, любой человек будет ностальгировать за детством. Но так чтоб вернуться- нет!», — говорит Ирина Шабанова, посетительница музея.

Плату за свои экскурсии владелец «Музея Совка» не берёт. Но сетует: из-за большого наплыва посетителей доставать дефицитные сигареты и моющие средства становится всё сложнее.


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