Историк: Лукашенко не понимает общество, в котором живет 3 7.11.2018, 23:16

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Беларусь за 24 года его правления стала одной из самых бедных стран Европы.

Почему Беларусь осталась единственной страной, где на официальном уровне празднуется годовщина коммунистической революции, и какую цену заплатило белорусское общество за верность советским идеям? Об этом в интервью «Белсату» рассказывает историк Анатолий Сидоревич:

«Коммунисты очень старались, чтобы были отменены Деды и чтобы обратно вернули Седьмого ноября. И Лукашенко за их поддержку соответственно заплатил. Кроме того, не забывайте, что Лукашенко сам (в чем он признался редактору польской «Газеты выборчей» Адаму Михнику) – советский белорус. А что такое советский белорус? История советской Беларуси начинается с октября! Но он просто не понимает общество, в котором живет. Спросите у этих людей, которые ходят по улицам: «Что сегодня: праздник или просто выходной?» […]

Беларусь за 24 года его президентства стала одной из самых бедных стран Европы. В 90-е годы у нас были равные стартовые возможности с Польшей, даже лучше, чем у Польши. Были равные возможности с Литвой, Латвией и Эстонией. А сейчас мы отстаем и от Литвы, и от Латвии, и от Эстонии и входим если не в шестерку, то в девятку самых отсталых стран Европы по ВВП. Но учтите, что в других отсталых странах – Косово, Боснии – шли, как в Украине, войны. В Беларуси никакой войны не было, но она – одна из самых бедных стран Европы».