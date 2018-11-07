закрыть
8 ноября 2018, четверг, 1:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Историк: Лукашенко не понимает общество, в котором живет

3
  • 7.11.2018, 23:16
  • 1,823

Беларусь за 24 года его правления стала одной из самых бедных стран Европы.

Почему Беларусь осталась единственной страной, где на официальном уровне празднуется годовщина коммунистической революции, и какую цену заплатило белорусское общество за верность советским идеям? Об этом в интервью «Белсату» рассказывает историк Анатолий Сидоревич:

«Коммунисты очень старались, чтобы были отменены Деды и чтобы обратно вернули Седьмого ноября. И Лукашенко за их поддержку соответственно заплатил. Кроме того, не забывайте, что Лукашенко сам (в чем он признался редактору польской «Газеты выборчей» Адаму Михнику) – советский белорус. А что такое советский белорус? История советской Беларуси начинается с октября! Но он просто не понимает общество, в котором живет. Спросите у этих людей, которые ходят по улицам: «Что сегодня: праздник или просто выходной?» […]

Беларусь за 24 года его президентства стала одной из самых бедных стран Европы. В 90-е годы у нас были равные стартовые возможности с Польшей, даже лучше, чем у Польши. Были равные возможности с Литвой, Латвией и Эстонией. А сейчас мы отстаем и от Литвы, и от Латвии, и от Эстонии и входим если не в шестерку, то в девятку самых отсталых стран Европы по ВВП. Но учтите, что в других отсталых странах – Косово, Боснии – шли, как в Украине, войны. В Беларуси никакой войны не было, но она – одна из самых бедных стран Европы».


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич