Лукашенко разрешил промысловый лов радиоактивной рыбы 15 8.11.2018, 8:12

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Фото: slovil.by

Диктатор изменил границы Полесского заповедника.

Начать промысловый лов рыбы в Припяти в пределах Полесского радиационно-экологического заповедника позволил правитель нашей страны. Но решение, мягко говоря, спорное. Стоит ли заниматься рыбной хозяйством на загрязненных территориях, и кто будет есть тамошнюю рыбу, задается вопросом «Белсат».

Лукашенко внес поправки в свой сорок первый указ и изменил границы Полесского радиационно-экологического заповедника. Сейчас река Припять, которая находится в рамках заповедника, будет принадлежать к рыболовным угодиям, и там разрешается промысловое рыболовство.

«Там очень грязные земли, на которых есть не только стронций и цезий, но и трансурановые элементы, и америций там уже появляется в большом количестве. Поэтому нельзя там вести никакой хозяйственной деятельности», - говорит эколог Юрий Воронежцев.

Заповедник был организован 30 лет назад. Он объединяет территории трех наиболее загрязненных радионуклидами районов страны - Брагинского, Наровлянского и Хойникского. Общая площадь заповедника до поправок в указ составляла около 216 тысяч гектаров. Какими теперь будут его границы - пока не известно.

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