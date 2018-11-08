Оправданная в Пакистане католичка Асия Биби вышла на свободу 8.11.2018, 8:18

Председатель Европарламента подтвердил, что женщина находится в безопасном месте.

Католичка Асия Биби, приговоренная в Пакистане к смертной казни по обвинению в богохульстве, однако впоследствии оправданная Верховным судом этой страны, освобождена из тюрьмы в Мултане (провинция Пенджаб). Об этом в среду, 7 ноября, сообщил ее адвокат Саиф уль-Малук, передает dw.com.

После вынесения оправдательного приговора в конце октября в стране вспыхнули массовые протесты исламистов. Супруг христианки Ашик Масих признался, что опасается за безопасность своей супруги и попросил для семьи убежища в США, Великобритании или Канаде. Защитник уль-Малук покинул Пакистан из-за возможной угрозы своей жизни.

Между тем ультрарелигиозная партия "Техрик-э-Лабаик Пакистан" (ТЛП) и пакистанское правительство заключили соглашение, существование которого подтвердил, в частности, министр по делам религии Нур-уль-Хак Кадри. Документ из пяти пунктов, в частности, предусматривал, что власти не станут возражать против обжалования оправдательного приговора христианке.

Вынеся соответствующий вердикт, Верховный суд запретил женщине покидать Пакистан.

Глава Европарламента: Асия Биби - в безопасном месте

Тем не менее, Саиф уль-Малук сообщил AFP, что его клиентка находится "на борту самолета", добавив, что пункт назначения воздушного судна неизвестен. В пенитенциарном учреждении в Мултане агентству подтвердили получение необходимых для освобождения документов.

Между тем, как передает на своем сайте The News International, крупнейшая англоязычная газета Пакистана, 51-летнюю Биби в полете сопровождал посол Нидерландов.

Кроме того, стало известно, что председатель Европарламента Антонио Таяни пригласил женщину и ее семью посетить этот законодательный орган ЕС, заседания которого проходят попеременно в Брюсселе и Страсбурге.

Таяни подтвердил в Twitter, что Асия Биби находится "в безопасном месте".

#AsiaBibi has left the prison and has been transferred to a safe place! I thank the Pakistani authorities. I look forward meeting her and her family, in the European Parliament as soon as possible. — Antonio Tajani (@EP_President) 7 ноября 2018 г.

По информации The News International, за католичкой в Мултан прилетел небольшой самолет, на борту которого находились "несколько иностранцев и ряд пакистанцев".

Обвинение в богохульстве

51-летняя католичка Асия Биби, мать пятерых детей, ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее официально признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда.

Обвинения были выдвинуты в июне 2009 года, когда Биби работала в поле вместе с женщинами-мусульманками.

Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Асию Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.