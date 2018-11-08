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Глава миссии МВФ: Состояние белорусской экономики внушает беспокойство

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  • 8.11.2018, 8:25

Главные риски связаны с ростом госдолга и зависимостью от РФ.

Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян в ходе выступления на КЭФ-2018 рассказал о том, что в Беларуси есть достаточно серьезное количество экономических рисков, сообщает pronalogi.by.

«Нам платят за то, чтобы мы волновались — если мы не волнуемся, значит мы плохо работаем», — отметил Жак Миньян.

В частности представитель Фонда отметил, что особое беспокойство вызывает узконаправленный характер белорусского экспорта. Так, 60% белорусского экспорта сконцентрировано на рынках всего лишь трех стран, одной из которых является Россия, в которую отправляется порядка 45% всего белорусского экспорта.

Кроме того, российские субсидии все еще составляют порядка 10% от всего белорусского ВВП, что является слишком высоким показателем.

Глава миссии МВФ также напомнил, что когда субсидии достигали 17% ВВП, его рост составлял около 7%. «Упало субсидирование, упал темп роста. Это наводит на мысль, что связь значительная», — отметил он.

Также, в качестве ключевых проблем белорусской экономики глава миссии МВФ отметил высокую нагрузку обеспечения госдолга на бюджет страны, а также необходимость наращивания золотовалютных резервов.


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