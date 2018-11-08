Американец отправился пешком к Южному полюсу 8.11.2018, 8:31

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди решил первым пройти 1600 км через льды Антарктиды.

Ничего невозможного нет, постоянно доказывает себе 33-летний американец Колин О'Брэди. На этот раз он решил поставить мировой рекорд, который не давался еще никому: в одиночку, пешком пересечь ледяную пустыню Антарктиды через Южный полюс, дойти до ледника Фильхнера на противоположном берегу и выжить. О том, как проходит его экстремальное путешествие, он пишет в своем дневнике, пишет liga.net.

"Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага", - никогда еще, говорит Колин О'Брэди, эта поговорка не была настолько в тему.

Кто такой Колин О'Брэди

Спортсмен и экстремал. Считается одним из самых скоростных в мире пеших путешественников по сложным участкам рельефа и горам.

Десять лет назад Колин получил обширные ожоги тела. Обожжены были 25% тела, особенно пострадали ноги и руки. Врачи утверждали, что он не сможет даже нормально ходить. Но Колин поставил цель: завершить свой первый триатлон после восстановления.

Всего через 18 месяцев после несчастного случая и реабилитации О'Брэди удивил спортивный мир, когда не просто вернулся в спорт, но и занял первое место в Чикагском триатлоне. А затем - стал профессинальным триатлонистом.

Сейчас Колину 33 года, и у него три мировых рекорда. Недавно он за 30 дней прошел 650 км в Гренландии, а летом 2016 года установил мировой рекорд: за 132 дня успел забраться на семь самых высоких вершин на всех континентах. Все это он сделал, чтобы доказать себе после серьезной травмы: невозможного - нет, говорится на его персональном сайте.

В чем дерзость похода через Антарктиду

Мировой рекорд будет засчитан только при преодолении маршрута от побережья до побережья и выполнении трех условий. Колин идет один, без сопровождения. Никаких повторных поставок техники или продуктов питания: все, что поможет ему выжить, он тянет за собой в санях. И, наконец, никакой помощи в передвижении от снегоходной техники, собак или кайтов.

Льды Антрактиды хратят в себе дополнительные сложности:

Это наиболее внушительная ледяная пустыня планеты: 90% всех льдов суши

Средняя высота поверхности - самая большая из всех континентов: более 2000 м

Суровый климат. Температура зимой от -75 до -60С, летом от -50 до -25. Колин правильно рассчитал время путешествия: сейчас лето и -28С

Но именно в летние месяцы солнце здесь светит 24 часа в сутки: сейчас там полярный день

Массы холодного воздуха стекают с высоких центральных плато, создавая сильнейшие ветры на окраинах материка: порывы до 90м/с

Экспедиция Impossible First будет следить за каждым шагом Колина с помощью GPS-трекера, работа которого рассчитана на весь поход. Спутники пингуют его каждые 10 минут, чтобы определить точное местонахождение и ежедневный прогресс путешественника.

"Пальцы скрещены, я вылетаю завтра", - написал Колин О'Брэди в Instagram перед началом похода. Путешествие началось 4 ноября на шельфовом леднике Росса, куда его доставили на небольшом самолете. Сначала американец отправится к Южному полюсу, а затем продолжит путь и финиширует на берегу моря Уэдделла на шельфовом леднике Фильхнера.

По какому маршруту идет и что тащит в санях

Расстояние, которое спортсмен собирается преодолеть за 70 дней, превышает 1600 км. Он будет идти 10-12 часов в сутки по 22-23 километра. Всю экипировку, инвентарь и пищу весом порядка 180 кг О'Брэди тащит за собой на санях. Чтобы максимально облегчить вес, говорит, у него только одна пара запасных носков и трусов. Все снаряжение прошло двойную проверку, каждый предмет был тщательно изучен и взвешен.

"Этого еще никто не смог сделать, хотя люди пытаются уже сто лет. Я везу с собой 100 кг пищи и одну пару трусов. Буду чертовски грязным на финише", - сыиронизировал О'Брэди в Чили за несколько часов до отплытия в Антарктиду.

Колин рассчитал, что для нормальной жизнедеятельности ему нужно получать около 8000 калорий в сутки. Свою диету он разработал вместе с врачами The Standard Process Nutrition Innovation Center. Основную часть энергии ему обеспечит специальные сверхпитательные батончики: он будет съедать по четыре штуки в день, что даст примерно 5000 калорий. Остальная часть рациона похожа на еду для астронавтов.

Нагревать воду будет на горелке, для которой несет 14 кг топлива. Ночует в палатке, в спальнике. На случай чрезвычайной ситуации у Колина с собой есть спутниковый телефон. Также среди снаряжения - несколько камер и зарядное устройство с солнечной панелью.

Как узнать, все ли хорошо с О'Брэди

Следить за рекордной попыткой О'Брэди можно чуть ли не в режиме онлайн: каждый день пути он выкладывает в соцсетях мини-отчеты.

Пока у него в Instagram - три записи с фотографиями.

День 1. После долгих лет мечтаний и планирования, сегодня я покинул лагерь на самолете и высадился на побережье Антарктиды, чтобы начать путешествие: пересечь континент соло, без поддержки и помощи. Когда самолет высадил меня и улетел, первое, что я заметил - тишина. Вот это да! Я никогда не чувствовал себя настолько маленьким. Переполненный эмоциями, я загрузил сани и сделал первые шаги на юг к полюсу. "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага" - эта поговорка никогда раньше не была настолько в тему.

День 2. Я один! После первого дня до меня наконец начинает доходить необъятность этого вызова себе. Я сделал это фото вчера, когда самолет высадил меня... Передо мной очень длинный путь на другую сторону континента... Я разбиваю каждый день на небольшие цели: достигая одной, тяну еще 15 минут, затем пью воду, - и еще 100 шагов, миль, часов...

День 3. Жизнь в палатке! Выглядит так себе. Но завалиться в мой тент после долгого дня, в котором я тянул свои сани - такое облегчение! Полярный день создает парниковый эффект, так что в палатке гораздо темплее, чем -25С снаружи. Слева вы можете видеть, как сохнет вся моя снаряга. Очки и балаклава полны льда под конец дня. Так что мне нужно убедиться, что мои носки высохнут к следующему дню, иначе мои ноги замерзнут в прямом смысле слова. Позади меня кухня, в которой я растапливаю снег, чтобы попить из термоса. Дом, милый дом - здесь, на льду в палатке. Дикие места! Укладываюсь, чтобы хорошо выспаться.

Если у О'Брэди все пойдет хорошо, то его путешествие закончится в январе-2019.

Почему до сих пор никто не смог

Попытки установить мировой рекорд, в одиночку пройдя пешком всю Антарктиду, предпринимаются уже больше ста лет. Пока они успехом не увенчались. Смельчаки либо сворачивали с маршрута, либо погибали.

Ближе многих к рекорду в 2016 году оказался 55-летний британец Генри Уорсли. За 71 день он преодолел расстояние в 1470 километров и прошел точку Южного полюса. Но менее чем за 50 километров до конца пути в результате истощения и обезвоживания (как выяснилось позднее, вызванных бактериальным перитонитом) ему стало плохо. Уорсли вызвал по спутниковому телефону помощь. Его пытались спасти в больнице Чили, но Генри Уорсли умер. Его жена Джоанна сообщила, что причиной смерти стал "полный отказ органов".

В 2017 году британский полярный исследователь Бен Сондерс посвятил экспедицию через Антарктиду памяти погибшего Уорсли, но был вынужден прервать ее на 52 день. По его словам, у него оставалось еды только на 13 дней, а поход рассчитывался еще на 17 дней при идеальных погодных условиях. "Я пообещал Генри (Уорсли) вернуться домой целым и невредимым. Как бы я не хотел закончить путелествие ради него, я должен принять решение, основываясь на безопасности, и не позволить мечтам затуманить мои суждения", - сказал он.

А вот маршруты покороче - до Южного полюса, или с использованием техники (лыж и кайтов) людям вполне покоряются.

В числе последних амбициозную цель - дойти от побережья Антарктиды до Южного полюса - в 2017 году поставила себе 51-летняя польская лыжница Малгожата Войтачка. За два месяца в одиночку она прошла 1200 километров. С каждым днем трека погода все ухудшалась, мешали ураганный ветер, снегопады и температура до минус 34 градусов. Вес саней, которые она тащила через льды, составил 100 кг. Ей приходилось сильно экономить на питании. Но она стала одной из немногих женщин, которым покорился Южный полюс.

Зимой 2019 года на станцию Академик Вернадский в район Антарктиды, - правда, не в пеший поход, а на исследовательские работы, - отправится очередная украинская экспедция. На этот раз набор в нее объявили отрытым, без гендерных ограничений. Прием документов продлится до 30 ноября. Отряд зимовщиков формируется из 12 человек: семеро научных сотрудников, дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи, врач и повар. И конечно, все они должны уметь работать в экстремальных условиях.