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Константин Боровой: Элиты восстают против Путина

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  • 8.11.2018, 8:37
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Константин Боровой

У Кремля заканчиваются ресурсы.

В России ситуация постепенно меняется, однако радикальных изменений стоит ждать тогда, когда у РФ больше не останется ресурсов, заявил в интервью "Обозревателю" российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"Путин не зря начал говорить о ядерной войне, он понимает, что дело идет к концу", - подчеркнул эксперт.

По его словам, у Кремля иссекают ресурсы из-за безумной коррупции и расходов на структуры безопасности внутри России.

"В стране начались сложные переходные процессы, элиты восстают против Путина. При этом он идет на примитивные, простые решения этой проблемы – усиливает ФСБ, Нацгвардии, армии для стабилизации внутренне российской ситуации", - добавил Боровой.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что в случае ядерной войны россияне ("попадут в рай", а их "противники сдохнут" https://charter97.org/ru/news/2018/10/18/309502/).


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