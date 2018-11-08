В Бресте жильцы квартиры нашли в шкафу метровую змею 1 8.11.2018, 8:41

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Иллюстрационное фото

Хозяина рептилии установить не удалось.

Ручную змею более метра длиной достали брестские спасатели из шкафа квартиры на улице Луцкой областного центра, пишет «Заря».

Хозяева обнаружили земноводное в шкафу прихожей.

— Змея агрессии не проявляла, выглядела очень исхудавшей. По внешнему виду можно было заключить, что она скиталась долгое время и не питалась нормально.

Змею поместили в специальный мешок и увезли на временный пункт передержки, — рассказал начальник караула Вадим Тобольчик.

В поиске хозяев животное показали жильцам дома, предполагая, что змея сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Но никто рептилию не признал. Значит, решили, забралась из близлежащих домов.