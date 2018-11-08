В Бресте жильцы квартиры нашли в шкафу метровую змею

В Бресте жильцы квартиры нашли в шкафу метровую змею1
- 8.11.2018, 8:41
- 1,097
Хозяина рептилии установить не удалось.
Ручную змею более метра длиной достали брестские спасатели из шкафа квартиры на улице Луцкой областного центра, пишет «Заря».
Хозяева обнаружили земноводное в шкафу прихожей.
— Змея агрессии не проявляла, выглядела очень исхудавшей. По внешнему виду можно было заключить, что она скиталась долгое время и не питалась нормально.
Змею поместили в специальный мешок и увезли на временный пункт передержки, — рассказал начальник караула Вадим Тобольчик.
В поиске хозяев животное показали жильцам дома, предполагая, что змея сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Но никто рептилию не признал. Значит, решили, забралась из близлежащих домов.