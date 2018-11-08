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Трамп рассматривает несколько кандидатур на пост генпрокурора США

  • 8.11.2018, 8:59

Президент США обсуждал список преемников Сешнса еще за несколько месяцев до его в отставки.

Президент США Дональд Трамп уже рассматривает кандидатуры на место ушедшего 7 ноября в отставку с поста генерального прокурора страны Джеффа Сешнса, обязанности которого пока исполняются его временным преемником Мэтью Уайтекером, пишет The Wall Street Journal (перевод – zn.ua).

Издание выяснило, что президент обсуждал со своими советниками список вероятных преемников Сешнса еще до того, как генпрокурор подал в отставку - примерно за несколько месяцев до этого.

Временно исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уайтекера среди них нет - кандидатами на этот пост на постоянной основе Трамп видит имеющего юридическое образование главу министерства здравоохранения США Алекса Азара, сторонницу Трампа и генпрокурора Флориды Памелу Бонди, а также бывшего генпрокурора США Уильяма Барра и экс-мэра Нью-Йорка и нынешнего адвоката президента Рудольфа Джулиани. Впрочем, как указывает издание, этот список далеко не полон.

Напомним, генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку с занимаемой должности в среду, 7 ноября.

Джефф Сешнс бал назначен на должность генерального прокурора в феврале прошлого года. Вскоре он взял самоотвод от расследования вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году, и дело поручили спецпрокурору Роберту Мюллеру.

По данным The Washington Post, во время избирательной компании Сешнс как минимум дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком.

До этого он более 20 лет был сенатором, возглавлял подкомитеты по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил). Сешнс неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции.


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