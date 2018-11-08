Подержанные автомобили, которые каждый год только дорожают 8.11.2018, 9:15

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Названы модели, всегда остающиеся в цене у белорусов.

Новый автомобиль, как и любая новая вещь, с момента покупки автоматически теряет в стоимости. То же самое касается и подержанных авто. Некоторые экземпляры, доживающие последние годы своей жизни, и вовсе продают по цене телевизора или ноутбука, пишет abw.by.

Но везде есть свои исключения. Некоторые модели с течением времени приобретают статус "классики", а их ценник каждый год только растет. Естественно, такая машина должна быть в хорошем состоянии.

Немецкое издание Autobild составило список моделей, которые за последние десять лет дорожали на рынке подержанных автомобилей.

Модель Дополнительные условия Цена-2008, евро Цена-2018, евро Прирост стоимости Porsche 924 мотор 125 л.с., 1976-1979 г.в. 4200 12.500 197% Toyota GT 2000 лифтбек - 7100 21.300 200% Lancia Stratos выпущено 492 экземпляра 150.000 450.000 200% Audi Quattro - 15.000 46.500 210% Mercedes W123 мотор 156 л.с. 3500 10.900 211% BMW 320 E21 мотор 2.0, 190 л.с. 3200 10.000 213% Porsche 911 T - 34.200 107.000 213% Porsche 912 - 18.000 56.500 214% Saab 99 Turbo - 4300 13.500 214% Opel Monza A 3.0 E - 3500 11.100 217% Audi 80 Avant RS 2 - 17.000 54.000 218% Opel Manta B CC - 3200 10.200 219% Porsche 911 S Targa - 38.400 142.500 227% Opel Kadett C GT/E - 6400 21.000 228% BMW 633 CSi - 7500 24.700 229% VW Golf 1 мотор 70 л.с. 1600 5300 231% Mercedes 280 SE 3.5 Coupe - 88.000 293.000 233% Ferrari F40 - 275.000 930.000 238% Citroёn CX 2200 мотор 2.2 на 112 л.с. 3600 12.200 239% Porsche 928 ранняя версия с 4,5-литровым V8 8600 29.300 240% BMW 2002 Turbo - 20.000 68.900 245% VW Porsche - 20.900 72.100 245% VW T1 - 11.800 40.800 246% VW T2 мотор 50 л.с., 1970-1972 г.в. 8000 27.900 249% BMW 323i E21 мотор 145 л.с. 5100 17.900 250% Renault R5 Alpine - 2900 10.200 252% Audi 100 C1 мотор 100 л.с. 3100 11.000 255% Mercedes 230 G - 5100 18.700 267% VW T3 мотор 2.0 на 69 л.с. 2500 9700 288% BMW M 635 CSi - 16.800 68.000 305% Dino 246 GT выпущено 2487 экземпляров 77.600 325.000 319% VW Derby - 1500 6300 320% Alfa 1900 C Super Sprint - 44.500 190.000 327% Toyota 2000 GT выпущен 351 экземпляр 175.000 750.000 329% Honda Z600 в Европе продано меньше 1000 экземпляров 3200 13.800 331% Messerschmitt Tg500 - 29.000 130.000 348% BMW M3 Cabrio E30 - 17.000 77.500 356% Audi 100 Coupe S - 9200 42.100 358% BMW 3.0 CSL - 33.500 160.000 378% BMW 320i E30 - 1800 8700 383% BMW 507 - 370.000 1.800.000 386% 3500 GT Touring - 61.000 300.000 392% Lamborghini 350 GT - 120.000 590.000 392% Wartburg 1000 - 4100 20.500 400% BMW M1 - 95.000 490.000 416% Lamborghini Miura P400 - 170.000 890.000 423% Audi 200 Quattro 20V - 5000 28.400 468% Mercedes 190 мотор 2.5 16 Evolution II 35.800 233.000 551% BMW 316 E30 - 900 6700 644% BMW M535i E12 - 4600 38.700 741% Maserati 3500 GT - 78.000 690.000 785%

К сожалению, большинства этих авто в нашей стране нет, однако мы попытаемся найти некоторые из них и проверить, за какую цену можно приобрести такой автомобиль в Беларуси.

Первым нам удалось отыскать Porsche 924, который находился в объявлениях на одном из белорусских сайтов по продаже автомобилей. Машина не подходит под дополнительные условия (мотор 125 л.с., 1976-1979 г.в.), по описанию на сайте она 1986 года и проехала уже более миллиона километров. В тексте объявления написано следующее: "Не на ходу, под восстановление". Возможно, кто-то решится восстановить такой автомобиль, цена все-таки небольшая - 2000 долларов.

Следующая модель - Mercedes W123, который выпускался в 1975-1986 гг. Самый дорогой 123-й продают в Пинске.

Машина 1983 года с пробегом 386 тыс. км.

"Двигатель шепчет, любая проверка, днище обработано. В полостях "пушечное сало", новое немецкое сцепление, корзина, выжимной, новые пружины и амортизаторы (от 126-го). Французская резина, заводской размер. Делал для себя, денег не считал".

Каких-то серьезных проблем по кузову, судя по фотографиям, в машине нет. 35-летний Mercedes продают за 2800 долларов.

К слову, средняя цена на Mercedes W123 1983 г.в. - около 1400 долларов.

За Mercedes последовал его конкурент BMW, а именно - BMW 320 в кузове E21. Всего таких автомобилей с 1975 по 1983 год выпустили 1.364.039 штук. У нас в базе объявлений нашелся всего один.

Купить его можно всего за 700 долларов. Описание в объявлении отсутствует, но по фотографии можно предположить, что после совершения сделки покупатель своим ходом не уедет.

Saab 99 1981 года на одном из сайтов продают за 6500 долларов. Как пишет автор объявления, автомобиль на ходу. Возможно, такая высокая стоимость объясняется тем, что пробег у машины всего 20 тыс. км. На данный момент это рекордная цена среди представленных автомобилей.

Переходим к изделиям бренда Opel. В объявлениях на нашем сайте удалось отыскать модели Manta.

Первый вариант 1979 г.в. выставлен в Мозыре. Машину, которой в следующем году "стукнет" 40 лет, продают за 1000 долларов.

"Кузов без гнили, заводится. Долго стояла, требует внимания".

К сожалению, на фото видно далеко не все, но, скорее всего, автомобиль совсем недавно красили.

В Минске же можно найти Opel Manta 1986 года.

Автомобиль в кузове купе и с 2-литровым мотором продают за 3000 долларов.

Помимо Manta удалось найти Opel Monza 1985 г.в..

"Монза А2 1985 года. Мотор и коробка от "Сенатора" Б. С30НЕ и R25-R28. Заводится - едет. Проводка салона и всех световых приборов снята, в наличии. Ткани потолка нет, есть только каркас. Ковер тоже выкинут. Лонжероны, стаканы, днище - переварено. Вся покрашена. Фары "родные" есть. С двойными отражателями ближний-дальний (кто в теме). Корпуса тресканые, внутрянка и стекла целые. Поворотники с дефектами, но есть. Лобовое треснуто, заднее стекло отсутствует (сделана пластиковая крышка с оргстеклом) - ездить можно. Ключ подходит ко всему (дверь, багажник, зажигание, бак). Куча запчастей в придачу. По телефону расскажу больше, звоните - интересуйтесь. Торг. Предлагайте цену".

За автомобиль с запчастями, которые автор собирается отдать в придачу, хотят получить 1000 долларов.

Но и это еще не все. Самый дорогой и, возможно, самый интересный вариант, который нам удалось отыскать, - Volkswagen Transporter T2.

Автомобиль 1971 г.в. с бензиновым мотором 1.6. В объявлении владелец рассказал небольшую историю этой машины:

"Бусик был найден случайным образом на форуме кемпинг-любителей. После небольших раздумий отец его приобрел. Бус был привезен на стоянку, где дожидался, когда до него дойдут наши рук. Руки дошли, бус был доведен до состояния, когда на него можно было сесть и поехать (не без проблем, конечно, машина старая и требовала еще внимания). Ездили на нем редко. Но когда я получил год назад "права", все чуть изменилось. Бус отлично показал себя этим летом, особенно после зимней переварки пола и лонжеронов и их обработки пушечным салом. В данный момент есть вопросы по мотору, который там стоит с покупки (воздушный 1.6 с Т3, маркировка AS21 070 101 101 A). Есть оригинал 1.6, как на "Жуке". DRIVE2 бортовой. Причина продажи - увы, финансы больше не позволяют делать этот проект. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП".

Цена вопроса - 12.000 долларов. Именно столько нужно заплатить, чтобы получить возможность закончить дело нынешнего владельца.

Конечно же, сравнивать таблицу, которую привело издание Autobild, и белорусские реалии не совсем правильно. В нешей стране основная часть старых автомобилей доживает свои последние годы, так как суммы, которые придется потратить на их восстановление, могут равняться цене новой машины.

Однако хочется надеяться, что на дорогах Беларуси будет ездить все больше восстановленных машин. Все-таки больно смотреть на авто, которое стоит во дворе под слоем ржавчины.