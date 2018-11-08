Главные мифы «Октябрьской революции» и их разоблачение Максим Мирович

8.11.2018, 9:30

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Как все происходило на самом деле.

7 ноября 1917 года, ровно сто один год назад произошел Октябрьский переворот, в советской мифологии гордо именуемый "Великой Октябрьской Социалистической Революцией". Это событие коренным образом изменило судьбу Восточной Европы и сделало XX век (на который в XIX-м возлагали большие надежды) веком войн, политических репрессий и средневекового преследования людей за неправильные мысли. Ленин называл царскую Россию "Тюрьмой народов" — но созданный большевиками СССР намного превзошёл её в этом качестве, создав страшную систему ГУЛАГа — который, как верно писал Варлам Шаламов, разлагал и заключённых, и тюремщиков.

Лично я считаю, что Октябрьский переворот стал огромной трагедией для всех народов — он отбросил развитие назад на два столетия и привёл к власти великого языковеда и натуралиста, который за всю свою жизнь так и не понял простую истину — развитие страны измеряется не количеством заводов, а количеством прав для населения — и именно это, а не пропаганда и не ГУЛАГ, является залогом стабильного развития страны и для её нормального будущего.

А в сегодняшнем посте мы поговорим о главных мифах так называемой "Октябрьской революции" — которые заботливо взращивались большевиками и в которые, к большому сожалению, ещё верит немалая часть населения.

Итак, вот главные мифы о перевороте 1917 года:

1. «Революция была запланированной и всенародной!»

В советской мифологии, азы которой начинали вбивать в детей уже с самого раннего возраста, рассказывалось — будто бы люди чуть ли не с каменного века мечтали жить при Коммунизме, для чего время от времени поднимали восстания, которые немедленно подавлялись проклятыми капиталистами. Для поддержания этого мифа была изобретена соответствующая подача истории, в которой разные бучи и бунты подвертстывались под одну великую идею Коммунизма — большевики выдёргивали из исторического контекста разные события и подавали их под этим соусом.

На самом деле революция (точнее, переворот) было событием достаточно случайным, и возглавили его большевики тоже совершенно случайно — в России было множество других партий, оппозиционных царизму (меньшевики, правые эсеры, эсеры-центристы), которые тоже хотели перемен — но все эти партии были уничтожены либо поглощены немногочисленной большевистской партией после прихода к власти.

О том, что большевиков поддерживала лишь малая часть населения — говорит всенародный бойкот советского правительства госслужащими, что произошёл в 1917-1918 году — люди попросту не выходили на работу. Большевики обозвали этот народный бойкот "контрреволюционным саботажем" (опять красным плохой народ достался, ага), но факт остаётся фактом — люди в основной массе были против большевиков.

После прихода к власти большевики старались всячески скрыть тот факт, что они были фактически малочисленной террористической группировкой, которая случайно пришла к власти на волне народных протестов, для чего начинали уже с самого детства обрабатывать детей своей пропагандой.

2. «Революция осуществлялась на народные деньги!»

Знаете, есть такие очень смешные высказывания всяких фанатов СССР о том, что мол "Украину придумал германский Генштаб" — в последнее время они договоились даже до того, что и язык украинский тоже придумали немцы. Видимо, к каждому украинскому крестьянину приставили по немецкому солдату с ружьём — дабы тот следил, чтобы он говорил исключительно на "придуманном украинском")

Что самое смешное — в этих россказнях большевики выдают собственные фантомные боли, так как это они сами во многом были придуманы Германией, а их переворот осуществился на немецкие деньги. Для чего это было нужно немцам? Тут всё просто — Германия втянулась в затяжную окопную войну с Россией, и нужно было придумать что-то, что выведет Россию из этой войны.

Вот и была придумана революция — начальник штаба Восточного фронта генерал Макс Гофман в своих воспоминаниях писал: "Разложение, внесённое в русскую армию революцией (имеется в виду февральская революция), мы естественно стремились усилить средствами пропаганды. В тылу кому-то, поддерживавшему отношения с жившими в Швейцарии в ссылке русскими, пришла в голову мысль использовать некоторых из этих русских, чтобы ещё скорее уничтожить дух русской армии и отравить её ядом".

А вот что говорил министр иностранных дел Германии Брокдорф-Ранцау: "Я считаю, что, с нашей точки зрения, предпочтительнее поддержать экстремистов, так как именно это быстрее всего приведёт к определённым результатам. Со всей вероятностью, месяца через три можно рассчитывать на то, что дезинтеграция достигнет стадии, когда мы сможем сломить Россию военной силой."

Словами всё не закончилось — германские агенты вышли на связь с разрозненной группой большевиков, что жила в эмиграции, собрала из них "боевую группу" во главе с Лениным и отправила в Россию в опломбированном вагоне весной 1917 года, выделив на организацию переворота несколько миллионов марок.

Что было дальше — вы знаете.

3. «Большевики свергли тиранию ненавистного царя!»

Что интересно, постоянно встречаю этот миф на разных тематических форумах. У просоветски настроенных граждан в голове существует такая картина мира — вот был ненавистный царь-узурпатор, который всячески угнетал и гнобил народ, не давал ему свободы, втянул в войну 1914 года, поддерживал сословное разделение общества и т.д., а затем пришел вечно молодой и талантливый гриб Ленин и сверг царя, открыв народам дорогу к свободе.

На самом деле никакого "царя" Ленин не свергал — он просто возглавил вооружённыё переворот. Царь Николай II отрёкся от престола ещё в феврале 1917 года, после чего власть перешла к Временному правительству и была назначена дата выборов депутатов.

Что было бы, если бы не вмешались большевики со своим переворотом? Вероятнее всего, выборы состоялись бы, и бывшая Российская Империя превратилась бы в мирную демократическую страну, пусть и не в прежних границах. Была бы сохранена частная собственность и нормальные отношения с развитыми странами, а права человека просто распространились бы на все сословия (уже бывшие), вместо того, чтобы объявлять "богачей и кулаков" виновниками всех бед.

Но история пошла по другому пути — большевики и Ленин захватили в стране власть, свергнув временное демократическое правительство и навязав красную диктатуру, которая все годы только и занималась репрессиями, искала себе всё новых врагов и строила ГУЛАГ.

4. «Трудовой народ получил свои права!»

Пожалуй, это самый главный советский миф, из которого выросла и на котором базировалась вся остальная советская пропаганда. Якобы в дореволюционные времена все крестьяне и рабочие жили плохо и бедно, но после 1917 года зажили новой, богатой и зажиточной жизнью. В доказательство этих утверждений приводились какие-то хитрые статистические схемы, вроде тех что показывали увеличение количества газовых плит в домах в сравнении с 1913 годом — это якобы должно было доказывать преимущества советского строя.

На самом деле всё произошло с точностью до наоборот — после 1917 года и рабочие, и крестьяне были сильно поражены в своих правах — у крестьян, фактически, не существовало нормальных паспортов аж до 1970-х годов и они использовались как бесплатная рабская сила на тяжелых сельхозработах, да и у рабочих положение было не лучше — человека фактически "привязывали к станку" античеловечными рабскими законами, а все независимые профсоюзы, что могли за него заступиться, были уничтожены.

Что интересно, в первые послереволюционные годы ситуация была несколько иной — на заводах было кое-какое зачаточное самоуправление, какие-то ячейки активистов и т.д., но в сталинские 1930-е всё было уничтожено. Про это почему-то почти никто не пишет, но по факту рабочие и крестьяне получили совсем не то, за что выходили бороться в 1917 году. Я уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".

5. «Все республики добровольно влились в семью народов!»

Один из важных мифов "Октябрьского переворота" — это якобы важность сохранения "прежних границ Российской империи". Ну, почти, без Польши и Финляндии. Для чего это было нужно — любители всего советского не объясняют, надо и всё. Мало того, в советской мифологии часто говорится, что все "союзные республики" вошли в СССР абсолютно добровольно — якобы "царская Россия была тюрьмой народов, и только в Советском Союзе все республики были счастливы в единой народной семье".

На самом деле "коммунистическая революция" произошла только в Россиии (собственно, в РСФСР), а почти все остальные республики коммунистам пришлось захватывать вооруженным путём. БССР была создана в 1919 году после того, как на территорию Беларуси вошла Красная армия и фактически уничтожила Белорусскую Народную Республику, созданную белорусами в 1918 году. В Украине большевиками была уничтожена УНР, возникшая раньше УССР. В Грузии в 1917 году была создана Демократическая Республика Грузия, которая заключила договор с РСФСР, легализовала большевистские организации и т.д. Красная армия вторглась туда в начале 1921 года и установила советскую власть. Эстонию, Литву и Латвию захватили в 1940 году, въехав туда на танках.

В общем, как видите — никакого "добровольного и мирного" союза республик не было в природе. Разумеется, в СССР тех, кто в этих республиках выступал против советской власти называли всякими бранными словами, "сепаратистами" и т.д., но вот что интересно — сейчас те же Латвия, Эстония и Литва стали частью Евросоюза и не помышляют ни о каком "сепаратизме". Так что дело вовсе не в каком-то там абстрактном "сепаратизме", а в правах, которые даёт населению тот или иной союз — в Евросоюзе они есть, в СССР их не было.

6. «Люди стали жить богато и счастливо!»

Миф из той же серии, что и россказни о каких-то там "правах". Фактически, все годы существования советской власти люди жили плохо — намного хуже, чем люди аналогичного образования и профессии в развитых европейских странах. Происходило так по одной простой причине — власти СССР никогда не думали о том, чтобы люди жили хорошо и богато, на людей смотрели как на средство достижения очередной утопической цели или реализации очередного пустого прожекта, вроде платоновского "Котлована". Людям постоянно рассказывали о том, что "надо потерпеть", что вот пройдёт время — и будущие поколения будут жить очень счастливо. Теперь коммунисты рассказывают о том, как хорошо было жить тогда.

Фанаты СССР любят рассказывать о каком-то "настоящем Союзе", который словно остров Буян из сказки, затерялся где-то между 1960 и 1977 годами — мол, вот при Брежневе было сытно, потом началась перестройка, "и всё развалили". На самом деле бедность существовала и в те годы, просто кусок плохого мяса на косточке и банку рыбных консервов можно было купить в магазине относительно беспроблемно и без больших очередей — вот и все достижения советской власти.

Послесловие.

В общем, как видите, рассказы коммунистов о 1917 годе полны всяких придумок — революция была осуществлена на немецкие деньги, никакого царя Ленин не свергал, никаких прав крестьяне и рабочие не получили, сам СССР был не "дружной семьей народов", а собранным военным путем образованием, и всё это в итоге не привело ни к богатой, ни к счастливой жизни.

7 ноября 1917 года является для меня однозначной трагедией — я считаю, что не будь этого переворота, Россия примерно к 1940-м годам стала бы современным развитым государством с хорошими дорогами, нормальными законами, стимулирующими и охраняющими созидательный труд, с нормальным избираемым правительством и хорошими отношениями с западными странами.

Не было бы никакого НКВД, ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России умов, и очень может быть, что сегодня, после сотни лет нормального и стабильного развития, именно Россия была бы страной лучших в мире больниц, университетов и компаний вроде Apple и Tesla. Что ж, может быть, для этого нужно подождать ещё сто лет. Я не теряю надежды)

А чем для вас является Октябрьский переворот 1917 года?

Максим Мирович