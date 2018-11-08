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Николай Статкевич: Наша свобода нужна только нам

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  • 8.11.2018, 9:56
Николай Статкевич

Друзья и союзники во всем мире у нас появятся, как только народ поднимется на борьбу.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке»:

- Запад сделал ставку на сохранение белорусского диктатора у власти. Это видно из действий и заявлений американских и европейских чиновников.

Высокопоставленный представитель американского правительства назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». При встрече с диктатором он заявил: «...мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь, политической стабильности в Беларуси».

Конечно, мы тоже прекрасно понимаем, что причина успеха в деле обеспечения политической стабильности в нашем бастионе - дотации Кремля. Сейчас из-за российских экономических проблем они уменьшились с 27% до 10% белорусского ВВП. Но, все равно - это беспрецедентный в мире размер межгосударственных дотаций. Хотя диктатору их уже недостаточно.

Ведь тотальный контроль над обществом, отказ от давно перезревших экономических реформ, поддержание атмосферы всеобщего страха, фальсификация выборов, подавление протестов, похищения, аресты и пытки несогласных требуют все больших затрат. И достаточно России всего лишь начать продавать Беларуси нефть и газ по рыночным ценам, как политическая стабильность нашего бастиона закончится в очень короткие сроки.

Вот диктатору и приходится, сидя на кремлевском поводке, играть в антироссийский бастион. Авось Запад хоть сколько подаст на сохранение диктатуры.

У западных чиновников свои резоны. Основной из них - пусть лучше такой буфер от России, чем никакого. Белорусов, конечно, жалко. Но своя безопасность дороже.

Ну что ж, их выбор - их право.

Никто не будет бороться за нашу свободу. Она нужна только нам самим. А друзья и союзники во всем мире у нас появятся. Сразу же после того, как наш народ поднимется за свою свободу. Ведь открытая борьба за человеческие права и достоинство всегда находит отклик в сердцах людей, наделенных чувством чести.

Но сейчас нам придется рассчитывать только на себя, на свои собственные силы и средства. Будем готовы к этому.


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