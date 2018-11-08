Белорус – властям: «Неужели никто не видит этого безобразия?» 2 8.11.2018, 10:12

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Годами, десятилетиями – одни и те же деятели.

Региональное издание «Брестская газета» опубликовало письмо читателя Петра Левицкого:

- Всем известно, что Бог не ровно делит. Так как город готовится к 1000-летию, то везде, вижу, идет благоустройство дворов, улиц. Но по-разному. Например, на Граевке, в одном из самых старых районов, который назывался раньше Граевская Слобода, есть центральная улица – Красногвардейская. Никогда на ней не было хороших тротуаров, а теперь вижу, как вместо тротуарной плитки в грязь тротуары закатывают асфальтом.

Прямо дикость какая-то, по всему городу, даже на Вересковых, Плоске, почему-то плитка, а на Граевке, как и в 70-80-е годы, на тротуаре будет асфальт. Почему делается для «замазки» глаз? Надолго ли? Или уже так обеднели?

Ведь улица Красногвардейская очень загружена, много транспорта облюбовало ее потому, что на ней нет светофоров. И это прямой путь со стороны ул. Радужной, Плоски, Черней, Березовки и на «горбатый» мост, и на ж/д вокзал.

Улица не справляется с потоком машин. Вечно в ухабах, в районе улицы Щорса после дождей море воды, так как неисправна ливневая канализация.

Я проживаю в районе ППВ (пункт подготовки вагонов), тоже считается улица Красногвардейская. Только вот у нас она второстепенная, потому что сворачивает перед ж/д переездом (не доезжая «Евроопта») влево и становится второстепенной. По утрам и вечером, да и днем, с ППВ невозможно выехать на «основную» Красногвардейскую. Потому что всех надо пропускать, особенно трудно повернуть влево, в сторону «Евроопта». Как говорится, с Красногвардейской на Красногвардейскую.

Никому абсолютно нет дела, как мучаются жители района ППВ, да и не только, ведь через ППВ едут автомобили со стороны улицы Л-та Рябцева. Я обращался на прямую линию с зампредседателя горисполкома Филановичу. Так он ответил, что ничего страшного там нет, я сам, мол, там езжу, и по поводу установки светофора сказал, что я помечу (где не знаю).

В районе перекрестка «нашей» Красногвардейской с центральной Красногвардейской – две мойки: одна для больших грузовых машин (фур) на территории бывшего «Трансбуга», где лужи воды текут на проезжую часть. Магазин «Молоток» и прочие облюбовали район этого перекрестка. И все сюда едут, останавливаются, где кому угодно. Получается, что скоро будем сидеть на ППВ взаперти? Въезд-то один.

Неужели никто не видит этого безобразия? Видят. Но у нас власть не подотчетна жителям города. Нигде такого нет в мире, чтобы сами принимали, сами исполняли и сами себя контролировали бы. Только знают хватать и несоизмеримо с виной наказывать. Годами, десятилетиями одни и те же деятели.