Инфляция растет, Лукашенко молчит 5 Владимир Тарасов, «Белрынок»

8.11.2018, 10:18

3,678

К чему приведет политика Нацбанка Беларуси?

В белорусском ЦБ не хотят снижать ставки по банковским кредитам, аргументируя свое мнение перспективой роста инфляции. При этом в Нацбанке признают, что наблюдаемое ускорение темпов инфляции не связано с его действиями. Лукашенко ситуацию пока не комментирует.

Новое правительство РБ решило смягчить свою бюджетную политику, намереваясь снизить профицит бюджета и направить более значительную часть расходов на социальные нужды. Но Национальный банк смягчать свою денежно-кредитную политику не собирается. Обоснование такой позиции привел начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в докладе «Об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь – сентябрь 2018 г.», представленном на расширенном заседании Правления банка 1 ноября.

Насколько нейтральна денежно-кредитная политика Нацбанка?

Он сообщил, что «в последнее время активизировались критики текущего режима реализации денежно-кредитной политики. Вновь пропагандируется тезис, что «жесткое» монетарное таргетирование, которым «увлекся» Национальный банк, является сдерживающим фактором экономического роста, тогда как его основной задачей должно быть стимулирование банков к активному кредитованию экономики по низким процентным ставкам. Как уже отмечалось 2,5 года назад, такая практика применялась в нашей стране до 2012 года. Последствиями этого стали самые большие на постсоветском пространстве инфляция и девальвация, сильная валютизация экономики и высокие инфляционные ожидания, расходование золотовалютных резервов страны и накопление государственного долга в иностранной валюте».

По мнению Дмитрия Мурина, «сложившиеся в настоящее время монетарные условия носят большей частью нейтральный характер. То есть они не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции, а также не препятствуют восстановлению экономической активности. … Динамика процентных ставок на денежном рынке обеспечивает умеренный рост кредитования экономики и поддержание денежного предложения в запланированных параметрах».

Безусловно, кредитование белорусскими банками экономики, которое осуществлялось до 2012 года, было чрезмерным, хотя его роль в девальвации и скачках инфляции вряд ли является главной. В большей степени финансы страны, по-видимому, дестабилизировало неумеренное увеличение заработной платы при сдерживании курса рубля. Да и Нацбанк на валютном рынке в кризисные годы действовал не лучшим образом. Но, как бы то ни было, стоит разобраться в том, когда рост объемов кредитования является чрезмерным, когда умеренным, а когда недостаточным.

В докладе Дмитрия Мурина отмечено, что в сентябре текущего года в годовом выражении требования банков и Банка развития к экономике приросли на 15,6%, причем в белорусских рублях они увеличились на 22,5%, а в иностранной валюте – на 0,2%.

Темпы роста в целом выглядят вполне прилично. Но стоит разобраться, как обстояли дела в различных сферах экономики. Задолженность по кредитам экономики перед коммерческими банками (без учета Банка развития) увеличилась в сентябре в годовом выражении на 4,73 млрд. рублей (12,6%) – до 42,28 млрд. рублей. Задолженность в рублях выросла на 3,93 млрд. рублей (22,2%) – до 21,63 млрд. рублей, тогда как задолженность в валюте сократилась на 289,6 млн. долларов (2,9%) – до 9,8 млрд. долларов.

Но при этом большую часть прироста обеспечили физические лица, задолженность которых по кредитам в белорусских рублях увеличилась на 2,63 млрд. рублей (32%), достигнув 10,84 млрд. рублей. При этом выросло как потребительское кредитование, так и жилищное, но последнее, в основном, за счет осуществления льготной программы адресного субсидирования строительства жилья очередниками (в первую очередь, многодетными семьями).

Таким образом, рублевая задолженность юридических лиц увеличилась за год всего на 1,3 млрд. рублей. Если из этого прироста вычесть рублевый эквивалент сокращения валютных кредитов, то мы получим, что прирост составил всего-то около 0,7 млрд. рублей. Это примерно 2,5% от всей задолженности субъектов хозяйствования коммерческим банкам. В то же время инфляция в сентябре в годовом выражении составила 5,6%. Следовательно, в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, указанная задолженность не выросла, а снизилась за год примерно на 2%. Это поддержка экономики? Скорее, это политика, направленная на снижение деловой активности, то есть препятствующая развитию экономики.

В то же время, Банк развития проводит действительно поддерживающую политику, у него сумма кредитов клиентам с начала текущего года выросла к 1 октября до 4,07 млрд. рублей с 3,45 млрд. рублей. Но он работает, в основном, с государственным сектором по госпрограммам, и его действия напрямую от денежно-кредитной политики Нацбанка не зависят. Поэтому в данном случае он не в счет.

Ради справедливости надо отметить, что за год вложения банков в долговые ценные бумаги белорусских субъектов хозяйствования выросли на 818 млн. рублей (44%), достигнув на 1 октября 2018 года 2,68 млрд. рублей. Но и этот показатель нельзя брать в расчет при оценке денежно-кредитной политики ЦБ, так как облигации у нас в стране выпускают несколько сотен организаций, а насчитывается-то их десятки тысяч.

Таким образом, критики Нацбанка, похоже, правы, и его политика является сдерживающим фактором для экономики. Если точнее, ситуация выглядит следующим образом: в общем денежно-кредитная политика Нацбанка выглядит как нейтральная, в сфере потребительского кредитования она является стимулирующей, в сфере кредитования предприятий – сдерживающей экономический рост, а в сфере жилищного кредитования – вообще запретительной. Вот это реальная картина.

Инфляция растет, несмотря на высокие ставки

Впрочем, надо отметить, что Дмитрий Мурин, говоря о нейтральности политики Нацбанка, имел в виду, в первую очередь, ее отношение к инфляции. Но и тут не все так просто.

Дмитрий Мурин сообщил, что в последнее время наблюдается увеличение темпов инфляции, хотя она и остается в рамках прогноза, и указал причины, которые к этому приводят. В частности, это низкий урожай зерновых в Беларуси и во всем мире, что привело к росту цен на корма, а это вызвало подъем цен на мясо птицы и свинину. Кроме того, увеличились темпы роста административно регулируемых цен и тарифов: до 10,8% в годовом выражении в сентябре с 9,1% в июне. Топливо подорожало за год примерно на 15%, что обеспечило 0,44 процентного пункта прироста инфляции в ее годовом значении.

Индекс потребительских цен в сентябре в годовом выражении составил 5,6%, а вклад регулируемых государством цен в общий индекс составляет примерно половину от него. Следовательно, денежно-кредитная политика Нацбанка, то есть уровень регулируемых им ставок, влияет только на цены, рост которых в годовом выражении составляет всего около 2-3%. Можно напомнить, что ставка рефинансирования в настоящее время равна 10%.

Чтобы понять, является ли такое соотношение между данными параметрами нормальным, можно сослаться на пример США. Там в настоящее время инфляция как раз находится примерно на уровне 2-3% (2,7% в августе и 2,3% – в сентябре), а ставка по федеральным фондам ФРС – в диапазоне 2-2,25%. Такая ставка как раз считается нейтральной по отношению к инфляции.

Но это в США. Экономика Беларуси, конечно, существенно отличается от американской. Но все равно, ставка рефинансирования в Беларуси выглядит завышенной. Таким образом, получается, что и с точки зрения инфляции политика Нацбанка является не нейтральной, а сдерживающей, причем весьма значительно.

Что касается мнения экспертов Нацбанка о нейтральности его политики, то оно напоминает рассуждения о средней температуре больных по больнице. У кого-то она нормальная, у кого-то жар, кто-то умер и уже остывает, а в целом температура нормальная. Можно, конечно, и таким образом, оценивать экономическую ситуацию в стране, но, наверное, лучше подходить к пациентам, то есть к отдельным сферам экономики, индивидуально.

Тем не менее, руководствуясь своими общими рассуждениями, в Нацбанке считают, что для поддержания инфляции на уровне ниже 5% необходимо сохранить проводимую им в настоящее время политику.

Ради справедливости надо отметить, что белорусский Нацбанк действует примерно так же, как и многие другие ЦБ, в частности, Банк России. За что того нещадно критикуют. В частности, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 2 ноября разместил на сайте информационного агентства ТАСС статью «Вредить самоограничениями. Политика Центробанка не способствует экономическому росту», в которой подверг критике политику высоких ставок российского ЦБ. А ведь ключевая ставка Банка России всего 7,5%.

В Беларуси бизнес-омбудсмена нет, потому что, как известно, предпринимателей «защищает» сам Лукашенко. Но он пока своего слова не сказал. И вовсе не факт, что он будет рассуждать как Борис Титов. Лукашенко вполне может занять сторону Нацбанка.

Владимир Тарасов, «Белрынок»