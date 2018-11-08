Politico: Администрацию Дональда Трампа ждут серьезные перестановки 8.11.2018, 10:29

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Президент США может обновить кабинет министров и сделать перестановки среди своих помощников.

В США несколько чиновников кабинета президента и старших помощников находятся в подвешенном состоянии и могут покинуть Белый дом к концу года, сообщает Politico (перевод – nv.ua).

По данным издания, в частности, свой пост может покинуть министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Отмечается, что президент Дональд Трамп неофициально заявлял, что готов уволить ее за слабое обеспечение безопасности границ. Заменить ее президент США хотел бы Крисом Кобачом, который проиграл на прошедших промежуточных выборах борьбу за пост губернатора Канзаса. Еще одним претендентом на пост министра Дональд Трамп называл своего давнего друга и соратника Пэма Бонди - генпрокурора Флориды.

Кроме того, пишет издание, под угрозой увольнения также находится глава МВД Райан Зинке, который ранее стал объектом расследования, проводимого генеральным инспектором по этике. Трамп отметил, что "рассматривает" обвинения против Зинке и какие-либо идеи по этому вопросу может озвучить через неделю.

Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост генпрокурора США министра труда Александр Акоста.

По данным издания, торговый представитель Роберт Лайтхайзер может заменить министра торговли Уилберта Росса.

Также Трамп неоднократно выражал недовольство главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Остается неизвестным будущее министра обороны Джеймса Мэттиса, слухи об отставке которого периодически появляются.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

В заявлении Сешнса, направленном в Белый дом, указано, что решение принято "по вашей просьбе".

Генпрокурор Сешнс неоднократно подвергался критике со стороны Трампа из-за решения передать расследование возможного сговора между штабом Трампа и Россией во время выборов 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру.