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Молодой специалист: На отдых остается только воскресенье, которого не хватает

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  • 8.11.2018, 10:37
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Три истории молодых людей, работающих по распределению в Барановичском районе.

Молодые специалисты, получившие распределение в Барановичский район, рассказали intex-press.by о работе, зарплате и планах на будущее.

«Работа в районе оказалась совсем другой, чем в городе»

Мария Белькевич, заведующий Тешевлянской амбулаторией:

- С самого детства я знала, что, когда вырасту, буду спасать людей. Поэтому после окончания лицея №1 в Барановичах поступила в Гродненский медицинский университет. Шесть лет учебы, год интернатуры в Барановичах – и распределение в родной город.

В поликлинике №3, куда меня направили, мест не было, и мне предложили место заведующим амбулаторией в деревне Тешевле. Я согласилась: во время интернатуры успела поработать в Столовичах и знала специфику работы на селе. Тем не менее в первый день шла с трясущимися коленками: серьезная должность, ответственность, новые люди. К счастью, все прошло хорошо. В амбулатории оказался душевный коллектив. У меня в подчинении помощник врача, медсестра и физиомедсестра, акушерка, санитарка и водитель. Все они люди с опытом, знающие свое дело и каждого пациента.

Мария Белькевич. Фото: Анастасия ШИМКО

Есть служебная машина, на которой выезжаем на вызовы: на участке около 2000 человек из девяти деревень.

Амбулатория находится в здании бывшего детсада. Все необходимое есть, в том числе аппарат для физиопроцедур и ЭКГ, не хватает собственной лаборатории, поэтому людей для сдачи анализов отправляем в город.

Местные поначалу присматривались ко мне: вопросами заваливали, следили, внимательно ли я их слушаю. А потом успокоились и доверились. Дошло до того, что теперь в магазине я провожу консультации во время обеденного перерыва.

Работа в районе оказалась совсем другой, чем в городе. Здесь я – врач общей практики, ко мне приходят и взрослые, и дети, даже младенцев приносят. Люди надеются на своего врача. Не всегда скорая помощь быстро доезжает до больного. А еще вызовы, отчеты – работы столько, что не успеваю следить за временем. Вроде день только начался, а уже домой ехать нужно. Задержаться нельзя: опоздаешь на вечерний автобус в 16.30, домой уже не попадешь. Утром выезжаю в 6.40. Автобус едет до Тешевле час, за билеты отдаю по 5 рублей в день. Неудобно, но жить в деревне я не хочу. Лучше вот так, каждый день по два часа в дороге.

Про зарплату скажу одно: не жалуюсь. Беда только с выходными: в субботу я работаю до обеда. На отдых остается воскресенье, которого катастрофически не хватает. Этот день я посвящаю домашним делам, друзьям или родителям.

Остаться или нет? Об этом рано еще говорить. У меня нет категоричного «отработаю и уйду», по крайней мере на данный момент. А что будет дальше, поживем – увидим.

«Я знал, что меня ждет, и был готов ко всему»

Александр Кожокарь, главный агроном ОАО «Агрокомбинат Мир»:

- Я – «целевик», отрабатывать после вуза мне нужно пять лет. После окончания Гродненского государственного аграрного университета меня распределили на комбинат хлебопродуктов в Барановичи. Поработать успел два месяца, затем ушел на год в армию. Вернулся – попал в ОАО «Агрокомбинат «Мир».

Сам я из Ляховичского района. Агрокомбинат сразу предложил общежитие, но я отказался. К этому моменту я уже жил в Барановичах, у меня здесь семья. Я прекрасно осознавал, на кого учусь и где буду работать. Для аграриев распределение в сельхозпредприятия – это обычное дело. Прожив в деревне практически всю жизнь, я знал, что меня ждет, и был готов ко всему.

Александр Кожокарь. Фото: Анастасия ШИМКО

Коллектив агрокомбината встретил тепло и дружелюбно. Руководитель дал понять, что дисциплина железная, молодого специалиста никто не бросит, помогать будут и обязаны – здесь так заведено.

Сначала я работал в должности агронома-агрохимика и руководил процессом доставки, хранения и внесения удобрений. Позже я стал главным агрономом.

Разницу почувствовал сразу. Теперь на мне лежит ответственность за свою отрасль, за людей, которые находятся у меня в подчинении. Я контролирую всю технологию возделывания сельхозкультур – от посадки до уборки и хранения. Работа главного агронома сложная, но интересная.

Прихожу на работу к семи утра, домой возвращаюсь к девяти вечера. Летом раньше полуночи дома меня не увидишь. Хорошо, что есть служебная машина и не надо думать, как доехать до города.

Жена привыкла к моим поздним возвращениям. Она понимает, что на такой работе деньги по-другому не заработаешь.

Размер получки зависит от занимаемой должности и того, как работаешь: показываешь хорошие результаты, стараешься – получаешь премии, надбавки. Но есть и вторая сторона медали: выходных, которые хотелось бы провести с семьей, зачастую нет.

«До того, как начала работать, была уверена: отработаю и уеду»

Марина Дегтярик, аккомпаниатор Столовичского культурно-досугового центра:

- Я из агрогородка Ревятичи Березовского района. Музыка мне нравилась всегда. Я с восхищением смотрела на каждого, кто играл на музыкальном инструменте, и мечтала, что однажды смогу взять в руки баян и воспроизвести любую мелодию. В четвертом классе родители отдали меня в музыкальную школу. После школы я поступила в Барановичский музыкальный колледж.

На распределении мне предложили два варианта: аккомпаниатором в Столовичский культурно-досуговый центр или учителем в музыкальную школу в Ружанском районе. Я хотела работать в школе, но она оказалась в далекой деревне. Ехать туда я была не готова.

Марина Дегтярик. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Столовичи оказались не самым плохим вариантом: коллектив хороший, до города недалеко. Хотя знакомые отговаривали: мол, зарплата маленькая, как ты будешь жить. Получаю я около 400 рублей. Зарплаты вполне хватает на съем жилья (50 рублей), на то, чтобы покушать, одеться и на карманные расходы.

По поводу жилья предупредили сразу: придется искать самой. Первый месяц я жила в Барановичах и ездила на работу на автобусе. Неудобно, конечно, но оставаться в деревне не хотелось – скучно. Но потом все-таки переехала в Столовичи. Квартиру с удобствами нашла быстро – помогли местные.

Примерно неделю я сидела без работы: не могли определить, с кем – со взрослыми или детьми – я буду заниматься. Потом принесла свой баян (в центре не было), начала музицировать. Сейчас занимаюсь с детским ансамблем «Капелька»: подыгрываю детям на баяне, они поют и сами играют на ударных инструментах. С детьми легко работать, мы быстро нашли общий язык. У нас уже был дебют – выступили на празднике ко Дню пожилых людей в нашем центре.

Один из минусов жизни на селе – мало развлечений. Здесь я никого не знаю, поэтому и погулять вечерами не с кем. Обычно я смотрю какой-нибудь сериал или читаю. А в выходные обязательно еду в город к друзьям или домой к родителям.

Говорить об окончании отработки рано, но могу сказать одно: свои взгляды я пересмотрела. До того, как стала здесь работать, была уверена, что отработаю и уеду. Сейчас начинаю сомневаться, потому что место неплохое. Единственное, что изменю, – перееду жить в город.


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