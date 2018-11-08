ДТП на мосту под Светлогорском: фуру развернуло, кабина повисла над Березиной 2 8.11.2018, 11:46

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Фото: Александр Петровский

Движение перекрыто.

ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск — Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением, и большегруз занесло и развернуло, пишет tut.by.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 6.30. У моста с двух сторон образовалась километровая пробка — это единственная дорога, по которой можно попасть из Светлогорска в Жлобин и наоборот.

— Подъехали ГАИ, дорожная служба и МЧС, скорая, но пострадавших вроде нет, — рассказал оказавшийся на месте происшествия житель Светлогорска Александр Петровский. Он также дополнил, что на мосту этим утром было очень скользко.

На время 9.40 движение по мосту не восстановлено.