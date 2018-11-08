закрыть
8 ноября 2018, четверг, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

ДТП на мосту под Светлогорском: фуру развернуло, кабина повисла над Березиной

2
  • 8.11.2018, 11:46
  • 2,407
Фото: Александр Петровский

Движение перекрыто.

ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск — Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением, и большегруз занесло и развернуло, пишет tut.by.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 6.30. У моста с двух сторон образовалась километровая пробка — это единственная дорога, по которой можно попасть из Светлогорска в Жлобин и наоборот.

— Подъехали ГАИ, дорожная служба и МЧС, скорая, но пострадавших вроде нет, — рассказал оказавшийся на месте происшествия житель Светлогорска Александр Петровский. Он также дополнил, что на мосту этим утром было очень скользко.

На время 9.40 движение по мосту не восстановлено.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич