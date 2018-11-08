Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров 1 8.11.2018, 11:41

Робин Денхолм

Фото: Tesla

Преемница бизнесмена возглавляла аудиторский комитет компании.

Tesla нашла замену Илону Маску, покинувшему пост председателя совета директоров компании по соглашению с Комиссией по ценным бумагам США. Сообщение размещено на сайте компании, передает РБК.

Новым председателем совета директоров стала Робин Денхолм, которая входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании.

Вне Tesla Денхолм является финансовым директором и главой департамента по стратегии компании Telstra Corp Ltd. — крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.

На все время шестимесячного переходного периода, во время которого Денхолм по контракту должна оставаться финансовым директором Telstra, Илон Маск будет ей помогать, сообщает Tesla.

«Илон станет ресурсом для Робин и предоставит любую поддержку, в которой она будет нуждаться в новой роли председателя», — говорится в сообщении компании. На время переходного периода Денхолм также не будет возглавлять аудиторский комитет Tesla, уточняет компания.

Уход Маска с поста председателя совета директоров Tesla был основным условием соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В августе Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штуку и, таким образом, преобразовать компанию из публичной в частную. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

В SEC пришли к выводу, что своим твитом Маск ввел инвесторов в заблуждение, и обвинили его в мошенничестве.

По итогам сделки с SEC Маска и Tesla обязали выплатить штрафы (каждый в размере $20 млн). При этом Маску разрешили сохранить должность гендиректора компании. Кроме того, компания должна учредить отдельный комитет, который будет контролировать коммуникации Маска, с тем чтобы он не сообщал инвесторам информацию, которая может повлиять на их решения.