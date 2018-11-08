Новые санкции: Россию ждет судьба Ирана 2 Евгений Платон, «Обозреватель»

8.11.2018, 12:12

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Российский бизнес признали «токсичным» по всему миру.

США возобновили все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года. Санкции направлены против враждебных действий Ирана, кибератак и испытаний баллистических ракет, и призваны помешать Тегерану оказывать поддержку радикальным группировкам на Ближнем Востоке.

В санкционный список попали более 700 человек, организаций и компаний, в том числе, и основные банки Ирана, экспортеры нефти и судоходные компании. Примечательно, что эти санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, торгующих с ним. Более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций. Ожидается, что базирующееся в Брюсселе Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT прекратит сотрудничать с попавшими под санкции иранскими банками, что изолирует Иран от международной финансовой системы.

Тем не менее, несколько стран могут по-прежнему импортировать иранскую нефть. Среди них: Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай и Индия.

Тем временем, Россия готовится к ограничениям на продажу нефти на экспорт. "Роснефть" просит клиентов изменить договоры на 2019 год с учетом возможного нефтяного эмбарго по иранскому сценарию.

Как сообщает Reuters, "Роснефть" готовится к радикальному расширению антироссийских санкций вплоть до ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов. Крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, просит своих покупателей пересмотреть условия договоров на 2019 год.

По предложению "Роснефти", в контракты должны быть включены пункты на случай санкций по иранскому сценарию, когда оплата поставок становится де-факто невозможной. "Роснефть" требует, чтобы ее контрагенты — от крупнейших глобальных нефтетрейдеров до европейских энергогигантов — обязались не соблюдать такие санкции, если они будут введены.

Клиентам "Роснефти" предлагается взять на себя обязательства оплатить поставки в любом случае. Для этого в договоры вносится пункт о том, что "никакие санкции не могут задержать или изменить обязательства сторон, предусмотренные контрактом".

Если же покупатель все же неспособен перечислить платеж, то "Роснефть" требует компенсации в виде "фиксированной суммы или суммы, определенной через механизм оценки, для каждого отдельного контракта и соглашения".

Как утверждают источники Reuters, покупатели "Роснефти", среди которых BP, Royal Dutch Shell и Total отвергают новые поправки к контрактам:

"Мы сказали — нет, не можем принять такие условия".

Представитель крупной европейской компании сообщил, что "Роснефть", по всей видимости, сильно обеспокоена возможностью санкций и их последствиями.

Сценарий, который рассматривает "Роснефть" аналогичен тому, который был выбран властями США для "Русала". Напомню, в апреле крупнейший в России производитель алюминия был внесен в SDN-list Минфина США, что сделало работу с компанией миллиардера Олега Дерипаски практически невозможной. В результате, "Русал" в течение суток был вынужден полностью прекратить экспорт продукции.

Тем временем, Костина, Дерипаску и Вексельбера — глав ВТБ, "Русала" и "Реновы" попросили не приезжать на Всемирный экономический форум в Давосе.

Вот скажите мне, чего не хватало русскому Ивану?

Нефтегазовые многомиллиардные доходы были, торговать с Западом давали?

Были и давали.

Разваленную в хлам постсовковую экономику модернизировали и инвестировали в нее сотни миллиардов долларов?

Модернизировали и инвестировали.

В G8 ручкались и сажали с приличными людьми за один стол?

Ручкались и сажали.

Ворованные миллиарды братвы размещали и хранили в своих надежных западных банках?

Размещали и хранили.

Детишек-мажоров пускали к себе на учебу и развлечения и терпели их выходки? Пускали и терпели.

Недвижимость, акции своих фирм, целые западные компании позволяли приобретать?

Позволяли.

Чего же еще захотел обнаглевший вконец русский Иван, положив грязные ноги на стол, находясь при этом в гостях в приличном доме? Чтобы обитатели этого дома стали жить по его бандитским понятиям, а он был бы у них главным паханом.

В полной уверенности, что именно так оно и будет, совсем обнаглел наш Ванька-дурачок и полез войну-беспредел разводить и грозиться всю Землю развалить в термоядерной войнушке по своему хотению. Но не тут-то было. Отослали его обратно на разваленную печь — пусть там щуку дожидается, чтобы опять чудеса в его жизни начались.

Вспомнился бородатый анекдот: пятница, вечер, Змей Горыныч парится в сауне. Тут Ванька-дурак ломится в дверь:

— Горыныч, выходи, гад, биться будем!

— Ванюша, родной, сегодня пятница, конец недели, давай лучше спокойно попаримся, попьем пивка, а драться уже в понедельник будем.

— Выходи, гад! Житья от тебя нет! Сейчас же выходи, рубиться на мечах будем!

Змей высовывает одну голову за дверь, а Ванька-дурак возьми и отруби её. Две другие головы переглянулись, и одна другой говорит:

— Нет, ну не мудак?

В общем, закусили те две головы Ванькой-дураком, а пока закусывали, и третья голова у Горыныча отросла.

Мораль: если тебя пустили в приличный дом, то наслаждайся жизнью, а не пытайся его разрушить. Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец.

Евгений Платон, «Обозреватель»