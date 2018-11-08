закрыть
8 ноября 2018, четверг, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Новые санкции: Россию ждет судьба Ирана

2
  • Евгений Платон, «Обозреватель»
  • 8.11.2018, 12:12
  • 2,686

Российский бизнес признали «токсичным» по всему миру.

США возобновили все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года. Санкции направлены против враждебных действий Ирана, кибератак и испытаний баллистических ракет, и призваны помешать Тегерану оказывать поддержку радикальным группировкам на Ближнем Востоке.

В санкционный список попали более 700 человек, организаций и компаний, в том числе, и основные банки Ирана, экспортеры нефти и судоходные компании. Примечательно, что эти санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, торгующих с ним. Более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций. Ожидается, что базирующееся в Брюсселе Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT прекратит сотрудничать с попавшими под санкции иранскими банками, что изолирует Иран от международной финансовой системы.

Тем не менее, несколько стран могут по-прежнему импортировать иранскую нефть. Среди них: Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай и Индия.

Тем временем, Россия готовится к ограничениям на продажу нефти на экспорт. "Роснефть" просит клиентов изменить договоры на 2019 год с учетом возможного нефтяного эмбарго по иранскому сценарию.

Как сообщает Reuters, "Роснефть" готовится к радикальному расширению антироссийских санкций вплоть до ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов. Крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, просит своих покупателей пересмотреть условия договоров на 2019 год.

По предложению "Роснефти", в контракты должны быть включены пункты на случай санкций по иранскому сценарию, когда оплата поставок становится де-факто невозможной. "Роснефть" требует, чтобы ее контрагенты — от крупнейших глобальных нефтетрейдеров до европейских энергогигантов — обязались не соблюдать такие санкции, если они будут введены.

Клиентам "Роснефти" предлагается взять на себя обязательства оплатить поставки в любом случае. Для этого в договоры вносится пункт о том, что "никакие санкции не могут задержать или изменить обязательства сторон, предусмотренные контрактом".

Если же покупатель все же неспособен перечислить платеж, то "Роснефть" требует компенсации в виде "фиксированной суммы или суммы, определенной через механизм оценки, для каждого отдельного контракта и соглашения".

Как утверждают источники Reuters, покупатели "Роснефти", среди которых BP, Royal Dutch Shell и Total отвергают новые поправки к контрактам:

"Мы сказали — нет, не можем принять такие условия".

Представитель крупной европейской компании сообщил, что "Роснефть", по всей видимости, сильно обеспокоена возможностью санкций и их последствиями.

Сценарий, который рассматривает "Роснефть" аналогичен тому, который был выбран властями США для "Русала". Напомню, в апреле крупнейший в России производитель алюминия был внесен в SDN-list Минфина США, что сделало работу с компанией миллиардера Олега Дерипаски практически невозможной. В результате, "Русал" в течение суток был вынужден полностью прекратить экспорт продукции.

Тем временем, Костина, Дерипаску и Вексельбера — глав ВТБ, "Русала" и "Реновы" попросили не приезжать на Всемирный экономический форум в Давосе.

Вот скажите мне, чего не хватало русскому Ивану?

Нефтегазовые многомиллиардные доходы были, торговать с Западом давали?

Были и давали.

Разваленную в хлам постсовковую экономику модернизировали и инвестировали в нее сотни миллиардов долларов?

Модернизировали и инвестировали.

В G8 ручкались и сажали с приличными людьми за один стол?

Ручкались и сажали.

Ворованные миллиарды братвы размещали и хранили в своих надежных западных банках?

Размещали и хранили.

Детишек-мажоров пускали к себе на учебу и развлечения и терпели их выходки? Пускали и терпели.

Недвижимость, акции своих фирм, целые западные компании позволяли приобретать?

Позволяли.

Чего же еще захотел обнаглевший вконец русский Иван, положив грязные ноги на стол, находясь при этом в гостях в приличном доме? Чтобы обитатели этого дома стали жить по его бандитским понятиям, а он был бы у них главным паханом.

В полной уверенности, что именно так оно и будет, совсем обнаглел наш Ванька-дурачок и полез войну-беспредел разводить и грозиться всю Землю развалить в термоядерной войнушке по своему хотению. Но не тут-то было. Отослали его обратно на разваленную печь — пусть там щуку дожидается, чтобы опять чудеса в его жизни начались.

Вспомнился бородатый анекдот: пятница, вечер, Змей Горыныч парится в сауне. Тут Ванька-дурак ломится в дверь:

— Горыныч, выходи, гад, биться будем!

— Ванюша, родной, сегодня пятница, конец недели, давай лучше спокойно попаримся, попьем пивка, а драться уже в понедельник будем.

— Выходи, гад! Житья от тебя нет! Сейчас же выходи, рубиться на мечах будем!

Змей высовывает одну голову за дверь, а Ванька-дурак возьми и отруби её. Две другие головы переглянулись, и одна другой говорит:

— Нет, ну не мудак?

В общем, закусили те две головы Ванькой-дураком, а пока закусывали, и третья голова у Горыныча отросла.

Мораль: если тебя пустили в приличный дом, то наслаждайся жизнью, а не пытайся его разрушить. Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец.

Евгений Платон, «Обозреватель»


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич