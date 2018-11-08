Работу уборщиц в Беларуси хотят «стандартизировать» 8.11.2018, 13:01

Нормы будет устанавливать Госстандарт.

Государственный стандарт на услуги профессиональной уборки помещений предлагается разработать в Беларуси.

Об этом БелТА сообщила директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола.

«В Госстандарт обращаются организации с предложением разработать стандарт на клининговые услуги, или услуги профессиональной уборки помещений. Такая возможность рассматривается. Сегодня в Беларуси нет стандарта, определяющего требования к качеству таких услуг. В то же время многие крупные организации столкнулись с их некачественным оказанием. При этом лучше всего, если будет проводиться и независимая оценка на соответствие этому стандарту, которая подтверждает способность компании качественно выполнять заявленные услуги», — рассказала Ирина Осмола.