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Работу уборщиц в Беларуси хотят «стандартизировать»

  • 8.11.2018, 13:01

Нормы будет устанавливать Госстандарт.

Государственный стандарт на услуги профессиональной уборки помещений предлагается разработать в Беларуси.

Об этом БелТА сообщила директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола.

«В Госстандарт обращаются организации с предложением разработать стандарт на клининговые услуги, или услуги профессиональной уборки помещений. Такая возможность рассматривается. Сегодня в Беларуси нет стандарта, определяющего требования к качеству таких услуг. В то же время многие крупные организации столкнулись с их некачественным оказанием. При этом лучше всего, если будет проводиться и независимая оценка на соответствие этому стандарту, которая подтверждает способность компании качественно выполнять заявленные услуги», — рассказала Ирина Осмола.


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