Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ОДКБ 6 8.11.2018, 13:06

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Диктатора встречали чиновники на уровне министра и замминистра.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, передает БелТА.

В аэропорту белорусского лидера встречали министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, замминистра иностранных дел Роман Василенко и заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

В преддверии обсуждения вопросов на уровне глав государств в первой половине дня 8 ноября во Дворце Независимости в столице Казахстана прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Основная часть заседания прошла в закрытом для прессы формате. Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей представил позицию Беларуси по основным проблемам глобальной и региональной безопасности, подчеркнул важность коллективных действий для решения стоящих перед Организацией задач, высказал предложения по совершенствованию внешнеполитического взаимодействия государств - членов ОДКБ.

На заседании стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня и обсудили вопросы координации позиций в формате Организации и на международной арене. Озвучены приоритетные направления деятельности ОДКБ в период председательства Кыргызстана в Организации в 2018-2019 годах.

Участники совместного заседания согласовали ряд документов, которые переданы на рассмотрение главам делегаций в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В повестке дня саммита - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты.

В кулуарах международного форума активно обсуждают перспективы того или иного решения в отношении назначения нового генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.

Ожидается, что переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда документов. В числе наиболее значимых - проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявления лидеров стран "О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций", решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера Организации, о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ, о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования.

Планируется также утвердить решение СКБ о плане действий государств - членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.

На рассмотрение также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ. СКБ примет решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.

В состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В настоящее время в ОДКБ председательствует казахстанская сторона. Армению в ходе сессии будет представлять исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.