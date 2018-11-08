Украина выдала агреман на назначение нового посла Венгрии 8.11.2018, 13:22

Иштван Ийдярто

Дипломат прибывает в Киев сегодня.

МИД Украины выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве, ожидается, что уже 8 ноября он прибудет в Украину, сообщает "Европейская правда".

Автор напоминает, что 30 октября стало известно, что Будапешт все же изменил название должности Иштвана Грежи, который с уполномоченного министра по развитию Закарпатской области наконец стал ответственным за сотрудничество Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей.

"В этот же день посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня пригласили в МИД, чтобы вручить ему агреман на назначение его преемника в Киеве", - говорится в статье.

Как уже сообщалось, новым послом станет Иштван Ийдярто.

Ожидается, что уже в этот четверг, 8 ноября, Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

Как сообщалось, Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. В понедельник он покинул Украину.